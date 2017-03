OGY - vita az önkényuralmi jelképekről

2017. március 19. 09:59

Az Országgyűlés háromnapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. A Ház hétfőn kezdhet vitát arról a kormánypárti javaslatról, amely betilthatóvá tenné az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú használatát.

A házelnök napirendi javaslata alapján az ülés hétfőn 13 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődhet, majd az interpellációk hangozhatnak el két órában, amelyeket az azonnali kérdések és válaszok órája követhet.



A képviselők az első ülésnap végén kezdhetik tárgyalni az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról szóló kormánypárti javaslatot. Az indítvány benyújtóinak egyike, a kereszténydemokrata Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban úgy fogalmazott, Európának ezen részén a magyarság megszenvedte mind a náci, mind a bolsevik rémuralmat, ezért jogos, hogy gazdasági haszonszerzés céljából ne lehessen ilyen jelképeket felhasználni.



A Ház a szokásainak megfelelően kedden tartja határozathozatalait, ekkor dönthetnek például arról a kormányzati előterjesztésről, amely bizonyos esetekben a 300 négyzetméter feletti lakóépületek esetében is egyszerűsítené az építési engedélyeztetést.



A szavazásokat követően négy javaslat általános vitáját tervezik. Egyebek mellett terítékre kerülhet az állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló törvényt módosító indítvány is, amely ingyenesen az Országos Magyar Vadászkamarának adná a hatvani Grassalkovich-kastélyt.



A javaslatot egyéni képviselői indítványként kedden nyújtotta be Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz) és Halász János (Fidesz), valamint négy MSZP-s politikus, Hiller István, Bárándy Gergely, Hiszékeny Dezső és Józsa István, a szocialisták azonban pénteken visszavonták támogatásukat. Az indoklás szerint "ami szakmailag indokolt volt, az politikailag tarthatatlanná vált". Az MSZP még a látszatát is el akarja kerülni annak, hogy az állami vagyon magánosítása ügyében együttműködik a Fidesszel - fogalmaztak.



Az Országgyűlés a következő hétfőn fejezi be ülését, akkor a megszokott kérdések és azonnali kérdések mellett a kormány kezdeményezésére négyórás politikai vitát is tarthatnak a 2014-2020. közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról.

MTI