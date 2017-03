Nagy divat a medvehagyma

2017. március 19. 11:35

Közeledik a medvehagyma és gomba szezonja, és a jó idő közeledtével egyre többen járják az erdőket. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, milyen szabályok kötik őket, ha valamit leszakítanak az erdőben.

A tavasz beköszöntével rengetegen mennek túrázni hazai erdeinkbe, ahol találkozhatnak különböző gyógynövényekkel, gombákkal és medvehagymával is. Sokan azonban nincsenek tisztába azzal, mit is lehet törvényes keretek között hazavinni.

Varga Tamás, a Mecsek Zrt. erdészeti referense a Kossuth Rádióban elmondta: az erdőtörvények értelmében a medvehagyma esetében szedhető napi limit két kilogramm, ez azonban csak az állami erdőkre vonatkozik. Olyan erdőkben, amik nem állami tulajdonban vannak, szükséges az erdőgazdálkodó engedélye bármilyen növény leszakításához. “Tudnia kell a kirándulónak, hogy milyen területen van, azon túl, hogy védett-e vagy sem, bár ez a legfontosabb amit figyelembe kell venni” – hangsúlyozta.

A természetvédelmi törvény tartalmazza azokat a szabályozásokat, amelyek kimondják, hogy milyen engedély szükséges az erdei növények gyűjtéséhez. Ezt az engedélyt kizárólag a Természetvédelmi Hatóság adhatja ki, regisztrációs díj ellenében.

Fontos megemlíteni, hogy a medvehagyma szedése mellett a gombászás is nagyon népszerű a túrázók körében. Auer Péter, gombaszakellenőr és oktató elmondta, hogy bár még a gombaszezon nem indult be, a hétvégi esős időjárásnak köszönhetően ez is belendülhet a következő hetekben. A túrázóknak és akik gombázni indulnak fontos tudniuk, melyik gombát lehet leszedni. Akinek ezzel kapcsolatban nincsenek biztos információi, több tanfolyamon is részt vehet és szélesítheti tudását, elkerülve ezzel az esetleges mérgezéses eseteket.

Az elhullatott agancsokat sem lehet büntetlenül elvinni

Abban az esetben, ha valaki agancsot talál az erdőkben, semmiképp ne vigye magával. Ezek az esetek vadászati jogkörbe tartoznak, súlyos büntetéseket vonhatnak maguk után. A Vadászati Hatóság akár százezertől 5 millió forintig terjedő bírságban is részesítheti az illetőket. Amennyiben nincs tisztában a szabályozásokkal, mindenképp tájékozódjon a témában.

A Nébih honlapján bárki megtekintheti, kiket kell keresni információkérés miatt.

hirado.hu - Kossuth Rádió