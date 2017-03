Párhuzamos válságokkal néz szembe Európa

2017. március 19. 20:46

Közel a Római szerződés hatvanadik évfordulója. Több válság is sújtja egyszerre európát, így a Brexit, az euroszkeptikus politikai pártok erősödése, illetve a bevándorlás.

Az Európai Bizottság elnöke ennek ellenére bizakodó, Juncker legalább 60 évet jósol még az Európai Uniónak.

Kiszelly Zoltán politológus szerint britek felé kemény üzenetek megfogalmazása várható az unió részéről. Brüsszelben minél keményebb feltételeket akarnak a britekkel szemben támasztani, hogy ezzel is távol tartsák a franciákat a kilépéstől.

Tóth Norbert nemzetközi jogász szerint az EU ekkora válságokkal még nem szembesült. Annak ellenére, hogy szavakban sokan optimisták, a nyilatkozatokból sok keserűség árad. Donald Tusk, az Európai Tanács vezetője például rengeteg pesszimista nyilatkozatot adott.

Kiszelly Zoltán a holland és osztrák választások kapcsán megjegyezte, hogy a hátterében ott lebegett a kilépés gondolata. Ezzel párhuzamban álltak a közvélemény-kutatások eredményei is. Franciaország és Olaszország is ebbe a táborba tartozik, ők elsősorban az eurozónából lépnének ki, ezek az államok akár népszavazást is tartanának a szóban forgó kérdésekről. A görög példa is mutatja, hogy a neoliberális politika nem működőképes.

Tóth Norbert szerint az sem mindegy, hogy ki lép ki, vagy ki lép be. A Brexit tragédia az EU-nak: össze sem hasonlítható azzal, mintha egy kisebb lélekszámú ország lépett volna ki az együttműködésből. Amennyiben alapító ország lép ki az integrációból, az az európai integráció végét is jelentheti. A szakértő szerint nem érdemes olyan megállapodást a britekre erőszakolni, amellyel örökre kinn tartják őket Európa kapuin.

A kétsebességes Európát Kiszelly szerint Berlinben és Brüsszelben preferálják, erről azonban most nem fognak beszélni, nehogy a francia elnökválasztás előtt felpaprikázzák a szavazókat.

Tóth Norbert szerint Montenegró a legesélyesebb a belépésre, a 2020-es évek elején csatlakozhat az unióhoz, és Szerbia követheti.

M1/Szemtől szembe