Itália is terrorista támadás célpontja lehet

2017. március 19. 21:11

Az Iszlám Állam (IÁ) területvesztése miatt a dzsihadista harcosok Európába tartanak és Olaszország is terrorista támadás célpontja lehet, ezért tovább erősítették a biztonsági készültséget a római szerződések 60. évfordulójára tervezett EU-csúcs közeledtével - írta az olasz sajtó vasárnap.

A La Repubblica olasz napilap értesülései szerint a Szíriában és Irakban is vereségeket szenvedő Iszlám Állam harcosai Európába igyekeznek visszajutni, elsősorban a migráció balkáni útvonalán.



"Harcosok, akik nem érzik magukat vesztesnek, és hisznek abban, hogy küldetésük soha nem jár le: hónapokat töltöttek a harctéren és mindenre készek" - jellemezte őket az olasz újság hangsúlyozva, hogy az al-Kaida terroristaszervezet is új erőre kapott "az Európában megbújó sejtjeivel".



A La Repubblica hozzátette, hogy Olaszország sem mentes már a terrorizmus veszélyétől, sőt az olasz nemzetbiztonsági szervek meggyőződése, hogy a "dzsihadista terrorizmus Itáliában is támadni fog".



Titkosszolgálati információkra hivatkozva az újság azt írta, hogy az olasz hatóságok leginkább öngyilkos terroristáktól tartanak, akik fegyver nélkül, de bármilyen eszközt gyilkolásra használva cselekednek, legyen az jármű, kamion vagy egy egyszerű kés. A merényletek célja pedig az adott országban élő bevándorlókkal szembeni érzelmek felkorbácsolása, ami viszont a helyi muzulmán közösség radikalizálódását válthatja ki.



Az olasz hatóságok és az EU ezért "maximálisra" emelte a biztonsági készültséget főleg a római szerződések 60. évfordulója közeledtével. A római csúcsot háromezer biztonsági ember felügyeli majd, egész Olaszországban pedig 8 ezer katona, rendőr, csendőr garantálja a terrorizmusellenes biztonsági intézkedéseket. Az Olaszországban is bevezetett rendkívüli nemzetbiztonsági készültség miatt szolgálaton kívül is felhatalmazásuk van a fegyverviseletre.



Az Il Messaggero napilap értesülései szerint a római szerződések március 25-i évfordulóját kísérő napokban az olasz hatóságok a schengeni határok ideiglenes felfüggesztését tervezik az olaszországi határellenőrzés helyrerállításával.

MTI