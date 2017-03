Nézőpont: Németország nagyon megváltozhat

2017. március 19. 22:05

A Nézőpont Csoport vezérigazgatója szerint Németország és a német Európa-politika is nagyon megváltozhat, ha Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) frissen megválasztott elnöke vezeti.

Mráz Ágoston Sámuelt az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában azzal kapcsolatban kérdezték, hogy a küldöttek 100 százalékos támogatásával választották meg Martin Schulzot, az Európai Parlament volt elnökét az SPD elnökének vasárnap Berlinben a párt rendkívüli kongresszusán.



Elmondta: a kormányzó jobbközép uniópártoktól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) népszerűsége csökken, ezzel "indirekten" lehetővé téve egy baloldali többségű koalíció létrejöttét, és ha ezt magyar szemmel nézzük, "ez a legrosszabb, ami történhet". Amíg az AfD tíz százalék fölött volt, és a Kereszténydemokrata Unió (CDU) 30-40 százalék közötti pártként lefoglalt egy területet, nem lett volna baloldali többségű koalíció - tette hozzá.



Úgy fogalmazott: Magyarországnak persze fontos, hogy ugyanabból az Európai Néppártból kerüljön ki a kancellár, amelyikhez "a magyar kormányfő tartozik", de ennél is fontosabb talán, hogy nagykoalíció legyen, ne baloldali többségű kormány vezesse Németországot.



Mráz Ágoston Sámuel szerint az SPD kongresszusán elmondott Martin Schulz-beszédből "kaptunk ízelítőt" arról, hogy ez mit jelentene Magyarországnak. Kiemelte: a szociáldemokrata politikus kétszer is megemlítette Magyarországot, egyszer "a sajtószabadságot féltette", mint korábban Brüsszelben, a másik pedig "nagyon ügyes megfogalmazás volt", a kötelező kvótát a szolidaritás jegyében emlegette, mondván, hogy a kelet-közép-európai államok olyan sok pénzt kapnak, hogy a kötelező kvóta alól sem húzhatnák ki magukat.



Ha nagykoalíció lenne, akkor a CDU "ellenőrizni" tudná a szociáldemokratákat - mondta a vezérigazgató, hozzátéve, Angela Merkel kancellársága tizenkettedik évében jár, és először most tarthat attól, hogy a szociáldemokraták számára veszélyes kihívót állítottak.



Szavai szerint "ha Németország elszánt és nem olyan kompromisszumkereső, amilyen egyébként Angela Merkel politikája volt", és esetleg "meg is akarja büntetni" azokat a visegrádi országokat, amelyek "szembeszálltak vele", akkor számos lehetősége van.

MTI - M1