Fico élesen bírálta a szlovák államfőt

2017. március 20. 12:50

Minden korábbinál élesebb szavakkal bírálta Robert Fico szlovák kormányfő egy televíziós vitaműsorban Andrej Kiska elnököt, egyebek mellett azt állítva, hogy tanácsadóinak sugallatára az államfő konfliktusokat szít a kormánnyal, és így épít jövőbeli politikai hátteret magának. A miniszterelnök hétvégi bírálatáról hétfőn számolt be a szlovák írott média.

"A tanácsadói nyomják ebbe a konfliktusba, mivel az elnök egy jövőbeli politikai hátteret épít magának" - jelentette ki Robert Fico a TA3 szlovák hírtelevízió műsorában, hozzátéve: a konfliktusban nem akar részt venni, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ne adna hangot saját véleményének.



Bírálatával a kormányfő egyértelműen azokra a kijelentésekre reagált, melyeket Andrej Kiska tett a napokban az Oroszország elleni szankciókról. Az elnök a külügyminisztériumban csütörtökön tartott külpolitikai évértékelő konferencián felelőtlenségnek nevezte a szankciók értelmének megkérdőjelezését és megtévesztőnek a kormányfő azokkal kapcsolatos "jelzéseit". Robert Fico a múltban többször is kategorikusan kijelentette: az Oroszország elleni szankciók értelmetlenek és károsak, Szlovákiára nézve is, mert jelentős gazdasági károkat okoznak az országnak.



A vasárnapi televíziós vitaműsorban Fico ismét említést tett arról, hogy Andrej Kiska tanácsadói környezete egy politikai párt létrehozását tervezi a már harmadik éve hivatalban lévő államfő számára, s utalt arra is, hogy a mostani konfliktusok is ezzel állhatnak összefüggésben. A kormányfő először novemberben beszélt erről egy megkérdőjelezett kórházi közbeszerzés kapcsán, abban az összefüggésben, hogy az Andrej Kiskához közeli Állítsuk meg a korrupciót alapítvány milyen tevékenységet fejtett ki az ügyben. Az alapítvány vezetője, Pavel Sibyla korábban Andrej Kiska irodájának belpolitikáért felelős részlegét vezette, publicistaként pedig 2014-ben a Soros György-féle Nyitott társadalom alapítványtól kapott újságírói díjat. Az alapítvány csapatában több ismert liberális publicista, illetve az ugyancsak Soros György által támogatott Transparency International szlovákiai irodájához köthető személyek neve is szerepel.



Robert Fico a televíziós vitaműsorban azzal az állítással is utalt az Egyesült Államokból hazatért vállalkozóból elnökké választott Andrej Kiska tanácsadói környezetére, hogy az államfő még csak nem is ismeri saját nyilatkozatainak szövegét.



"Néha legalább elolvashatná azt a szöveget, amelyet a tanácsadóitól kézhez kap, mert egyértelmű, hogy ezeket valaki más írja neki" - szögezte le Robert Fico. Hasonló vádakkal már korábban is illették az államfőt a vezető kormánypárt tagjai, az egyik ilyen legemlékezetesebb kijelentés 2015 őszén hangzott el: Kiska a törvényhozás előtt mondott beszédében bírálta a kormány - szerinte helytelen - migránspolitikáját, s beszédéről Lubos Blaha, a parlament európai ügyekért felelős bizottságának akkori elnöke azt mondta: úgy hangzott, mintha egy más ország nagykövetségén írták volna.

MTI