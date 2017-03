Megkezdődött a Tisza-tó feltöltése

2017. március 20. 12:52

Megkezdte a Tisza-tó tavaszi feltöltését a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig). A március 26-áig tartó első ütemben az érkező vízhozam függvényében a 620 centiméteres téli vízállás 670 centiméterre emelkedik - közölte a az igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke hétfőn az MTI-vel.

Fejes Lőrinc elmondta: a tározó vízszintjének egy centiméteres emelkedéséhez, megközelítően egymillió köbméter víz kell. A 725 centiméteres nyári vízszint több duzzasztási fázist követően áll majd be a 124 négyzetkilométer vízfelületű tározótónál.



A tó töltését megelőző vizsgálat alapján a vízminőség nagyon jó, oldott oxigénben magas, szerves anyag- és lebegtetett hordaléktartalomban viszont alacsony, tájékoztatott a kiskörei szakaszmérnök.



Felidézte, hogy 20 millió köbméter álló jég volt az idei télen a Tisza-tavon. Szerencsésnek nevezte, hogy a vízszint nem emelkedett egy-másfél méterrel magasabbra, mert így a jégtömeg egésze a mederben maradt. A kikötőkbe, erdős területekre kerülve nagyobb pusztítást végzett volna a jég, így azonban csak kisebb károk keletkeztek a vízügyi létesítményekben. Hozzátette: a jég, az uszadékfa, az elsodródott vízi eszközök a betonpillérekben nem, de a zsilip elzáró tábláinak tömítőelemeiben kárt tettek. A javítás hamarosan megtörténik- jegyezte meg.



Nagyobb károk keletkeztek viszont a kikötőkben.



Hegedűs Gábor, a tiszaörvényi Kormorán kikötő üzemeltetője hétfőn az MTI-nek elmondta: az érkező jégzajlás maga előtt tolva a kikötő előtti tömör jégfelületet, alig néhány perc alatt komoly pusztítást végzett. Lerombolt egy körülbelül 100 méteres partfal-szakaszt, összetört egy úszó stéget, valamint egy hajót is elsüllyesztett. Tönkretette a kikötő múlt évben kiépített korszerű világítási rendszerét is - mondta. A veszteséget 5-6 millió forintra becsülik, a helyreállítás várhatóan egy hónapig tart majd.



Mint a Tisza-tavi Sporthorgász Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Hegedűs Gábor kitért arra is: a tározó halászati hasznosítását végző cég szerencsésebben vészelte át a szokatlanul kemény telet. Bár a vízfelszínt heteken át vastag jégréteg borította, a halállományt sikerült megóvniuk. Ennek érdekében a Tisza-tó több pontján is nagyméretű lékeket vágva "szellőztették" a vizet.



Tájékoztatása szerint továbbra is elsődleges céljuk a tározó halállományának gyarapítása. Az idei szezonban terveik szerint 130-130 mázsa egy- és kétnyaras, valamint 140 mázsa horogérett ponty kerül a tóba. Emellett előnevelt csukából a korábbival megegyező 400 ezer darab, egynyaras compóból azonban a múlt évi négyszerese, mintegy 400 kilogramm, azaz körülbelül 100 ezer darab kihelyezése a cél.



Kovács Sándor , a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke arról tájékoztatott, hogy a Tisza-tó körüli fejlesztések között kiemelt helyen áll a tó körüli kerékpárút befejezése. Idén tavasszal írják ki a közbeszerzést a Tiszafüred és Poroszló közötti kerékpárút-szakasz befejezésére. A beruházás megvalósulásával a Tisza-tavat teljesen biztonságosan körbe lehet majd kerékpározni. Tervezik a Tisza-tó és Eger,valamint a tó és a Hortobágy közötti kerékpárút kiépítését is.

MTI