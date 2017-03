Pártszakadás fenyegeti a román ALDE-t

2017. március 20. 12:56

Pártszakadás fenyegeti a szociálliberális román kormánykoalíció kisebbik pártját, a liberális ALDE-t, a Grindeanu-kormány parlamenti támogatása azonban egyelőre nem került veszélybe.

A bukaresti média tág teret szentelt hétfőn a két párt fúziójából létrejött ALDE-ban kialakult és a hétvégén nyilvánosságra került feszültségnek. Daniel Constantin, a környezetvédelmi tárcát is vezető miniszterelnök-helyettes, az ALDE társelnöke ugyanis vasárnap tüntetően elhagyta a párt állandó tanácsának ülését, szabálytalannak minősítve annak összehívását, miközben Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnök, az ALDE másik társelnöke zsarolással vádolta vezetőtársát.



A parlamenti mandátumok hat százalékával rendelkező ALDE belviszálya azért vált központi témává Romániában, mert a decemberi választásokon győztes Szociáldemokrata Pártnak (SPD) az ALDE biztosítja a kormányzáshoz szükséges többséget. A PSD-ALDE koalíció a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) is parlamenti együttműködésről állapodott meg, a magyar érdekképviselet azonban jelenleg nem tagja a kormánykoalíciónak. Az RMDSZ 6,5 százalékos súlya nélkül a PSD-ALDE koalíciónak 54 százaléka van a parlamentben, így az ALDE esetleges kettészakadása megnövelné a magyar képviselet érdekérvényesítő erejét.



A Liberálisok és Demokraták Szövetségét (ALDE) a jobbra tolódott Nemzeti Liberális Pártból kilépett, Tariceanu körül összegyűlt liberális politikusok és a - tízéves börtönbüntetését töltő Dan Voiculescu médiamágnás által alapított - Konzervatív Párt (PC) tagjai hozták létre 2015-ben. Bár mindkét alakulat élvezte a PSD támogatását, és tavaly decemberben az ALDE-nak sikerült is meghaladnia az ötszázalékos parlamenti küszöböt, a koalíciós szerepvállalás felszínre hozta a párton belüli feszültségeket.



Constantin és a régi PC-ből származó tagok arra panaszkodnak, hogy Tariceanu és a PSD kihagyja őket a fontos döntésekből. A párton belüli konfliktus miatt felmerült Constantin esetleges távozása a miniszterelnök-helyettesi tisztségből, ő azonban azt állította, hogy még egy ilyen fejlemény esetén sem távozna az ALDE-ből és az őt követő - volt PC-s - politikusok semmiképp sem vonnák meg parlamenti támogatásukat a Grindeanu-kormánytól.

MTI