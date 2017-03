Ljubljana felkészült egy újabb migránsáradatra

2017. március 20. 21:25

Szlovénia pénzügyileg és létszámban is jól felkészült egy esetleges újabb migránsáradat kezelésére - mondta Miro Cerar szlovén kormányfő hétfőn a ljubljanai parlamentben.

A politikus azt hangoztatta, hogy országa 2015 végén és 2016 elején is sikeresen kezelte a túl nagy sebességgel beáramló tömegeket.



A miniszterelnök olyan képviselők kérdéseire válaszolt a szlovén nemzetgyűlésben, akik azt firtatták, hogy a kormány kellően felkészült-e egy újabb migránsáradat fogadására. Ennek előzménye, hogy Törökország havi 15 ezer menekült útnak indításával fenyegette meg a múlt héten Európát. Az Európai Unióval tavaly márciusban kötött megállapodás egyik rendelkezéseként Törökország vállalta, hogy megakadályozza az újabb migrációs útvonalak kialakulását a szárazföldön, illetve a tengeren is. A török partokról induló migrációs hullám jórészt elapadt a megállapodás hatályba lépése óta. Ankara azonban most azzal fenyegetőzik, hogy felülvizsgálja a menekültek visszatartására vonatkozó vállalásait.



A szlovén kormányfő beszámolt arról, hogy jelenleg a rendőrök a zöldhatáron feltartóztatják és visszaküldik azokat a migránsokat, akik illegálisan akarnak belépni az országba. Szavai szerint ezért gyakorlatilag Szlovéniából nem jutnak tovább a bevándorlók más nyugat-európai államba.



A regisztrációs központok fennmaradtak, a kormány pedig egy migrációs hivatalt is felállított, amely a bevándorlók ellátásával (szállás és élelmezés) foglalkozik majd - hangsúlyozta.



Szlovénia eddig 183 kilométer technikai akadályt - 30 kilométer fémlapokból összeállított kerítést és 150 kilométer drótkerítést -

épített Horvátországgal közös határán. A parlament pedig még januárban elfogadta a külföldiekről szóló törvény módosítását, ami lehetővé teszi, hogy az illegális migránsok belépését már a határon elutasítsák.



Tavaly márciusban a nyugat-balkáni útvonalon található országok fokozatosan lezárták határaikat a migránsok előtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni.



Amennyiben mégis illegális határsértést követ el valaki, a hatóságok visszakísérik az államhatárra és visszaküldik abba az országba, ahonnan érkezett. Kivételt képeznek az eljárás alól azok, akik közvetlen életveszélyben vannak vagy egészségügyi ellátásra szorulnak, továbbá amennyiben kíséret nélkül érkező 14 éven aluliakról van szó.



A rendőrség hivatalos adatai szerint a kétmilliós Szlovéniában 2015 október óta félmillió közel-keleti menekültet vettek nyilvántartásba, akiknek csak egy töredéke kért menedékjogot az országban. A török fellépés hatására a balkáni útvonalon Szlovéniába érkező migránsok száma az utóbbi időben jelentősen csökkent, a rendőrség adatai szerint hétfőn 272 menedékkérő tartózkodott az ország területén.

MTI