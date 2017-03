Súlyos harcok Donyeck megye déli részén

2017. március 20. 21:26

Heves támadást indítottak hétfőn a Moszkva által támogatott kelet-ukrajnai szakadárok Donyeck megye déli részén, a stratégiai fontosságú Azovi-tenger parti kikötőváros, Mariupol térségében - közölték ukrán hírforrások.

A kijevi hadműveleti parancsnokság közlése alapján az előzetese adatok szerint egy katona vesztette életét és nyolc sebesült meg a kikötőváros térségében lévő Vogyane falunál dúló harcokban. Később a parancsnokság pontosított: két katona esett el és hét sebesült meg a támadások következtében. A közlemény szerint a szakadárok Grad rakéta-sorozatvetőkkel és 100 milliméteresnél nagyobb tüzérségi fegyverekkel nyitottak tüzet az ukrán katonák állásaira.



A térségben működő önkéntesek egyik központja arról számolt be, hogy a szakadár erők harckocsikat is bevetettek. Közben állításuk szerint az ukrán katonák előrenyomultak, és megsemmisítették a szakadárok egyik állását, az ott lévő fegyveresek közül többen életüket vesztették.



Andrij Liszenko, a védelmi minisztérium szóvivője hétfői kijevi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a 2014 tavaszán Kelet-Ukrajnában indított terrorellenesnek nevezett művelet kezdete óta mostanáig 2629 katona esett el és 9453 sebesült meg.



A fegyveres konfliktusban összesen már több mint kilencezren vesztették életüket.



Vasárnap egy idős nő megsérült a Donyeck melletti Avgyijivka településen, amikor a szakadárok egy lövedéke becsapódott egy házba, amiben emiatt tűz ütött ki. A megye ukrán ellenőrzésű részének rendőrkapitánya, Vjacseszlav Abroszkin közölte, hogy több lakóházat is találat ért a településen. Egy 88 éves vak férfi a csodával határos módon sértetlenül úszta meg egy lövedék becsapódását otthonába - írta Abroszkin Facebook-oldalán.

MTI