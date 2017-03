CeBIT - Megnyílt a magyar pavilon

2017. március 20. 22:51

Megnyílt a magyar nemzeti pavilon hétfőn a világ legnagyobb informatikai szakkiállítását, a hannoveri CeBIT-en.

Magyarország jelenléte a CeBIT-en minden eddiginél nagyobb szabású, a 400 négyzetméteres standon 21 kiállító mutatkozik be. A szervezők egy valóságos házat építettek fel, konyhával, nappalival, garázzsal, hogy a magyar fejlesztéseken keresztül bemutassák: a digitalizáció megérkezett a mindennapokba, kézzel fogható és a hétköznapok életét megkönnyítő alkalmazásokat eredményezett.



A háromdimenziós nyomtatótól a készpénz nélküli fizetési alkalmazásokig számos megoldást felvonultató nemzeti pavilont Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kovács Zoltán kormányszóvivő, Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos és Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) oktatásért felelős államtitkára nyitotta meg.



Szijjártó Péter beszédében kiemelte, hogy alapvető változások zajlanak a gazdaságban, a sikert így már az határozza meg, hogy miként sikerül összekapcsolni a termelést és a digitalizációt.



A miniszter a megnyitó után a közmédiának elmondta, hogy a kiállításon tárgyalt a Deutsche Telekom, az SAP és a Vodafone vezetőivel. Ezek a vállalatok a digitalizáció "zászlóshajói", és mind folyamatosan bővítik magyarországi tevékenységüket.



Kovács Zoltán kiemelte, hogy a CeBIT-en felépített "magyar ház" ráirányítja a figyelmet arra, hogy a digitalizáció nem "elvont, megfoghatatlan fogalom". Ezt mutatja például az egyik kiállító fejlesztése, egy úgynevezett chatrobot, amely vállalatok ügyfélszolgálatán hasznosítható, vagy a pavilon konyhaterében felállított mini sörfőzde, amelyet egy startup cég fejlesztett ki - mondta a kormányszóvivő a közmédiának.



Hangsúlyozta: a kormány több stratégia jegyében minden keretet megteremt ahhoz, hogy a digitalizáció folyamata kibontakozzék Magyarországon.



Deutsch Tamás e statégiákról szólva kiemelte: a Digitális Jólét Program arra a felismerésre épül, hogy a "digitális forradalom óriási lehetőséget" jelent, és azt célozza meg, hogy minden magyar ember a nyertese legyen ennek a mélyreható és világméretű átalakulásnak.



Ezt szolgálja a program keretében elkészült négy nagy terv, köztük a legfontosabb, a digitális oktatási stratégia. A legfőbb cél a "digitális írás-, és olvasástudás", vagyis az algoritmikus gondolkodás és a programozás alapismereteinek elsajátítása. Ezeket a legfontosabb, legalapvetőbb képességek közé kell emelni a közoktatásban - mondta a miniszterelnöki biztos a közmédiának.



A hannoveri CeBIT a digitális gazdaság aktuális trendjeit és legfrissebb innovációit mutatja be. Önálló szakkiállításként 1986 óta rendezik meg a németországi Alsó-Szászország tartomány fővárosában.



Az idei kiállításon 70 országból mintegy 3000 kiállító mutatja be termékeit és szolgáltatásait. A partnerország Japán, amely a rendezvény történetének legnagyobb - több mint hétezer négyzetméteres - standjával és 118 kiállítóval jelent meg.



A startup vállalkozások aránya történelmi csúcsra emelkedett, a 35 országból összegyűlt 350 fiatal vállalatnak egy külön csarnokot is biztosítottak, további bő 200 startup cég pedig más helyszíneken mutatkozik be. A kiállítás hétfőn nyitotta meg kapuit és péntekig tart, a szervezők 200 ezer szakmai látogatóra számítanak.

MTI