Ivanka Trump is irodát kap a Fehér Házban

2017. március 21. 08:47

Donald Trump elnök lánya, Ivanka is irodát kap a Fehér Ház nyugati szárnyában, és minősített információkhoz is hozzáférhet majd, de hivatalos titulusa nem lesz, és nem lesz kormányzati alkalmazott sem - árulta el hétfőn Ivanka Trump egyik jogásza.

Amióta Donald Trump hivatalba lépett, idősebbik lánya szinte minden fontos eseményen és tárgyaláson jelen van, legutóbb például az Angela Merkel német kancellárral folytatott gazdasági megbeszélések egyik résztvevője volt. Ivanka Trump férje, a 36 éves Jared Kushner milliárdos üzletember Donald Trump egyik főtanácsadójaként szintén a Fehér Házban dolgozik.



Jamie Gorelick, Ivanka Trump ügyvédje és etikai ügyekben illetékes tanácsadója hétfőn közölte: az elnök lányának nem lesz hivatalos tisztsége, de jogosult lesz hozzáférni a titkosított információkhoz és használhatja a Fehér Ház információs rendszerét is. Gorelick szerint Ivanka Trumpra ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek, amelyeket a kormányzati alkalmazottaknak is be kell tartaniuk.



Az amerikai szövetségi törvények tiltják, hogy az elnök családtagjait kormányzati pozíciókba nevezzék ki. Az igazságügyi minisztérium jogi tanácsadói hivatala azonban nemrégiben állásfoglalást tett közzé, amelyben leszögezte: az elnöknek "különleges felhatalmazása van munkatársak alkalmazására", és ez tette lehetővé számára azt is, hogy a Ivanka lánya férjét, Jared Kushnert kinevezze főtanácsadónak.





Jamie Gorelick ezzel kapcsolatban megjegyezte: a minisztériumi állásfoglalás azt is világossá tette, hogy az elnök nyugodtan tanácskozhat a családtagjaival, ha ők magánemberként adnak tanácsot.

MTI