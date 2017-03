Monetáris tanácsi tagokat választott a parlament

2017. március 21. 10:25

Megválasztotta a jegybank monetáris tanácsának tagjává Parragh Biankát, továbbá újraválasztotta ugyanerre a tisztségre Kocziszky Györgyöt kedden az Országgyűlés.

A parlament a gazdasági bizottság jelöltekről szóló javaslatát 110 kormánypárti igen, 35 nem szavazattal, 21 jobbikos tartózkodás mellett fogadta el.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfőbb döntéshozó szervébe azért kellett új tagot választani, mert Cinkotai János Béla mandátuma 2017. március 22-én lejár. Az ő helyét Parragh Bianka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa tölti be a továbbiakban, Kocziszky György pedig jelenleg is a monetáris tanács tagja, de mandátuma lejár 2017. április 5-én, ezt meghosszabbították.



Mindketten hat évig tölthetik be a tisztséget.



A testületnek legalább öt, legfeljebb kilenc tagja lehet. A tanács ma teljes létszámmal működik, azt a mindenkori jegybankelnök vezeti. Tagjai az MNB alelnökei és a korábban szintén az Országgyűlés által megválasztott tagok: Báger Gusztáv, Kardkovács Kolos és Pleschinger Gyula.



A monetáris tanács hatáskörébe tartozik a legfontosabb stratégiai döntések mellett a jegybanki alapkamat meghatározása.



A jegybanktörvény szerint a tanács tagjává olyan magyar állampolgár választható, aki kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismertekkel rendelkezik a monetáris, pénzügyi vagy hitelintézeti területen.

MTI