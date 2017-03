A második helyen végezhet a szerb viccpárt jelöltje

2017. március 21. 11:37

Viccnek indult, ám sokaknak a torkán akadt a nevetés, amikor kiderült, hogy a népszerűségi listák második helyéig küzdette fel magát a legfiatalabb szerbiai államfőjelölt, a Ljubisa Preletacevic Beli művésznevet viselő Luka Maksimovic.

Tizenegy jelölt indul az április 2-ra tervezett elnökválasztáson Szerbiában. A sajtó és a közvélemény sokáig a legesélyesebb jelöltekkel, a legnagyobb ellenzéki pártok indulóival foglalkozott, a közvélemény-kutatások mérései Aleksandar Vucic miniszterelnök esélyeit latolgatták, és csak hébe-hóba említették meg, hogy a Sarmu Probo Nisi - SPN (Nem is etté tőtött káposztát) nevű viccformáció vezetője is indulni szándékozik. A legfrissebb adatok viszont azt mutatják, hogy akár a voksok 11 százalékát is megszerezheti a 26 éves egyetemista.



Ljubisa Preletacevic Beli a tavalyi előrehozott parlamenti választok idején "született", amikor a politikából és a pártok ígérgetéseiből kiábrándult fiatalok létrehozták a - szerb mulatós nóta címét viselő - Sarmu Probo Nisi nevű csoportot. Az SPN vezetőjének neve is az iróniát hivatott jelezni, a Preletacevic voltaképpen "pártváltót" jelent, a Beli pedig fehér öltözékére utal, a "politikus" ugyanis fehér öltönyben, fehér lovon vagy limuzinon, felékszerezve járta előbb szülővárosa, Mladenovac, majd az idei kampány idején már a szerb főváros utcáit. Tavaly számos arrogáns kijelentést tett, nem tagadta, hogy megvesztegethető, sőt azt sem, hogy diplomáját megvásárolta, a mostani kampány idején pedig nyíltan hangoztatta, hogy nem ért a politikához, a hatalomgyakorlást szakértőkkel végeztetné el, ő csak a "nagyvezér" lenne.



A helyzet azonban az utóbbi napokban megváltozott. A legfrissebb közvélemény-kutatások szinte egységesen azt mutatják, hogy a legtöbb szavazatra, a voksok több mint 50 százalékára továbbra is Aleksandar Vucic számíthat, ám míg korábban Vuk Jeremic korábbi külügyminiszter és Sasa Jankovic volt ombudsman szerepelt a második helyen 10-11 százalékkal, most ezt a helyet határozottan Ljubisa Preletacevic Beli uralja.



A hirtelen népszerűségi ugrást többen többféleképpen magyarázzák. Az elemzők és politikusok némelyike, például a baloldali Sasa Radulovic - aki szintén indul az elnökségért - úgy véli, hogy a fiatal és mindenből viccet csináló jelölt megmozgathatná az apatikus és a választásokba belefáradt állampolgárokat, arra ösztönözve őket, hogy igenis menjenek el szavazni. Mások inkább úgy gondolják, hogy Ljubisa Preletacevic Beli megjelenése Aleksandar Vucicnak kedvez - az ő támogatottsága ugyanis megingathatatlannak tűnik -, az ellenzék soraiban viszont zavart kelthet. Így vélekedett Tomislav Nikolic elnök is, amikor az ironikus indulót szociológiai jelenségnek minősítette, és úgy fogalmazott: mindazok, akik komoly politikusnak tartják magukat, magukba kell, hogy nézzenek, ha kevesebb voksot kapnak, mint Preletacevic.



A "jelenségről" több lap, politikus és elemző is úgy nyilatkozott, hogy a figyelem és a támogatottság azt bizonyítja, komoly elégedetlenség tapasztalható a társadalomban, ami aggodalomra ad okot. Ljubisa Preletacevic Beli legnagyobb előnye - hangsúlyozta a Blic című belgrádi napilapban Dragomir Andjelkovic politikai elemző -, hogy fél lábbal a vicc, fél lábbal a komoly politika talaján áll. Szerinte Preletacevic mellett szól, hogy a többi jelölttel szemben ő valóban elmondhatja bármiről a véleményét, és egyáltalán nem kell következetesnek lennie, nem kell aggódnia a lehetséges szavazatvesztés miatt.



A fiatal férfi - aki zenével és videók forgatásával foglalkozik - a többi jelölttel ellentétben sokáig nem is beszélt államfőjelölti programjáról, vagy azokról az intézkedésekről, amelyeket esetleges megválasztása esetén tenne. A múlt hét óta azonban több újságban és televízióban is megjelent, ahol sokak meglepetésére inkább jobboldali, sőt nacionalista elképzeléseket fogalmazott meg. Kijelentette, hogy Koszovó Szerbia elszakíthatatlan része, hogy fenn kell tartani a jó kapcsolatot Oroszországgal, és hogy elnökként ellenezné az azonos neműek házasságát.



A hirtelen jött sajtófigyelem és a jobboldali gondolatok megjelenése az ellenzéki sajtóban gyanút keltett, és olyan találgatások is megjelentek, amelyek szerint Ljubisa Preletacevic Beli lehet Aleksandar Vucic "trójai falova" az ellenzék soraiban, akivel szavazatokat lehet elvonni a többi jelölttől.



Vladimir Pejic, a Faktor Plus közvélemény-kutató munkatársa a Vecernje Novosti című szerb napilapban kifejtette, hogy Preletacevic népszerűsége azért nőtt meg az utóbbi időszakban, mert az online médiából bekerült a média fősodrába. Mint mondta, a fiatal jelölt támogatottsága nagy, ám a szavazóbázisául szolgáló 30 év alattiak választási kedve alacsony, így nem valószínű, hogy április másodikán az urnák elé járulnak. Pejic szerint a választás napján Ljubisa Preletacevic Beli a voksok legfeljebb 5 százalékát kapja majd, ami egy ilyen fiatal és humorból indult jelölt esetében így is óriási eredménynek számít.



Amennyiben Aleksandar Vucicnak április 2-án mégsem sikerül megszereznie a voksok több mint felét, és a második helyen a viccpárt jelöltje végezne, a második fordulóban kettejüknek kellene megmérkőznie. Korábban a sajtóban megjelent találgatások szerint az ellenzék titkos megállapodást kötött a második fordulóról, amely szerint bárki is jut be a második körbe, a többi jelölt őt fogja támogatni. Ez azt is jelenthetné, hogy a második körre sokan "már csak poénból is" elmennének, és egy teljesen tapasztalatlan vezetője lehetne a nyugat-balkáni országnak, ám sokkal valószínűbb, hogy a magukat komolyan vevő politikusok inkább távol maradásra szólítanák híveiket, vagy mégiscsak Aleksandar Vucic mellé állnának.

MTI