Marosvásárhelyi iskolaügy - Körvonalazódott a megoldás

2017. március 21. 17:49

A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium működtetésében érintett intézmények és a szülők egy csoportjának a keddi egyeztetésén körvonalazódott a megoldás a tanintézet rövid távú működtetésére.

A prefektusi hivatalban tartott több órás tanácskozás után Csíky Csengele a szülők képviselője a közszolgálati médiának elmondta: a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal illetékese ígéretet tett arra, hogy a hivatal csütörtökig átiratban közli a Maros megyei Tanfelügyelőséggel: érvényesnek tekinti a város iskolahálózatáról még 2015-ben hozott határozatát. Ez a határozat önálló tanintézetként vette számba a katolikus gimnáziumot.

Csíky Csengele szerint Maros megye prefektusa is megígérte, hogy szükség esetén megtámadja a bíróságon a tanfelügyelőségnek azt a határozatát, amely felfüggesztette a beiratkozásokat a katolikus gimnázium cikluskezdő osztályaiba. E bírósági eljárás lehetővé tenné a beiratkozások elindítását.

A prefektusi hivatalban tartott keddi tanácskozáson részt vett Lucian Goga prefektus, Ioan Macarie, Maros megye új főtanfelügyelője, Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke, Horatiu Lobont, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal oktatásért felelős osztályának a vezetője, az önkormányzat RMDSZ-frakciójának, valamint az iskola szülői bizottságának a képviselői.

Csíky Csengele elmondta, a tárgyaláson részt vevő felek egyetértettek abban, hogy a körvonalazódott megoldás csak rövid távon kezeli az iskola helyzetét. Hosszú távon újra el kell indítani az iskola létrehozásának a procedúráját.

"Megszületett egy gyermek, de nincs keresztlevele" - állapította meg a szülők képviselője arra utalva, hogy a bíróság érvénytelenítette az iskola létrehozására vonatkozó egyik önkormányzati határozatot. Hozzátette: az iskola újraalapításának a folyamatát akkor lehet elindítani, ha a bíróság jogerősen kimondja: "nincs érvényes keresztlevél". "Addig is a gyermeknek enni kell, és nőni kell tovább" - fogalmazott Csíky Csengele, aki szerint a kedden megígért átirat az átmeneti időszakra nyújt megoldást.

A szülők képviselője az MTI-nek elmondta: szerdán is, csütörtökön is ott lesznek a polgármesteri hivatalban, hogy a személyes jelenlétükkel biztosítsák az ígéret betartatását. Ezt azért tartotta fontosnak, mert - mint megjegyezte - az ígéretet Horatiu Lobont, a polgármesteri hivatal oktatásért felelős osztályvezetője tette, az átiratot azonban Dorin Florea polgármesternek és a város jegyzőjének is alá kell írnia.

A szülők képviselője fájdalmasnak találta, hogy az iskolaügyben érintett intézmények mindegyike csak a maga szempontjait hajtogatja, az intézményvezetők félnek döntéseket hozni, mert attól tartanak, hogy ellenük is ügyészségi eljárás indul.

Az RMDSZ kedden állásfoglalásban rögzítette: sem a tanfelügyelőségnek, sem a polgármesteri hivatalnak, sem a romániai korrupcióellenes ügyészségnek (DNA) nem hatásköre megállapítani, hogy az iskola jogszerűen működik-e vagy sem. Ebben a kérdésben csakis az igazságszolgáltatás dönthet. Mindaddig, amíg a bíróság nem érvényteleníti azokat a dokumentumokat, amelyek alapján ma is működik az iskola, addig az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell az iskola működésének folytonosságát.

A DNA tavaly november elején indított eljárást Tamási Zsolt iskolaigazgató és Stefan Somesan volt Maros megyei főtanfelügyelő ellen, mert szerinte annak ellenére járultak hozzá a Római Katolikus Gimnázium működéséhez, hogy tudták: valójában az iskola nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel.

A DNA február végén az iskolában tanuló gyermekek szüleit is kezdte kihallgatni, azt sugallván számukra, hogy gyermekeik elveszíthetik azokat az iskolai éveket, amelyek alatt a gimnáziumban tanultak. A Maros megyei tanfelügyelőség február végén arról döntött, hogy a bizonytalan jogi helyzet miatt nem engedélyezi a beiratkozást a gimnázium cikluskezdő osztályaiba.

mti