Lemondott a francia belügyminiszter

2017. március 21. 20:43

Lemondott kedden Bruno Le Roux francia belügyminiszter, miután ügyészségi vizsgálat indult a lányainak feltételezhetően fiktív parlamenti foglalkoztatása ügyében.

Rövid nyilatkozatában a belügyminiszter elmondta, hogy a lányai foglalkoztatása legális és valós volt, de szeretné megőrizni a kormány feddhetetlen működését.



"Megerősítem, hogy tisztességesen jártam el. A (lányaim) szerződései ténylegesen végrehajtott munkáknak felelnek meg. De semmiképpen sem szeretném, ha ez a csúsztatásokon alapuló vita hatással lenne a kormány munkájára" - mondta a Párizshoz közeli Bobignyban a belügyminiszter. Hozzátette: "Felelősségem, hogy teljesen megőrizzem a kormány működését. Ezért nyújtottam be a köztársasági elnöknek a lemondásomat".



Bruno Le Roux-t 2016. december 6. óta töltötte be a belügyminiszteri tisztséget. Utódának a 39 éves Matthias Fekl eddigi külkereskedelmi államtitkárt nevezte ki Francois Hollande államfő.



A pénzügyi visszaéléseket vizsgáló párizsi ügyészség hivatalból indította el az előzetes eljárást, a TMC francia tévécsatorna előző napi hírműsorának értesülése alapján, s a korrupcióellenes központi hivatalra bízta a nyomozást.



A Quotidien című műsor információi szerint Le Roux két lánya 15, illetve 16 éves koruktól asszisztensi munkára voltak bejelentve apjuk mellett, aki miniszterségét megelőzően a kormányzó szocialisták nemzetgyűlési frakcióját vezette. A két lánnyal 2009 és 2016 között összesen 24, határozott idejű munkaszerződést kötött az apjuk. A politikus két lánya körülbelül 55 ezer eurót (mintegy 17 millió forint) keresett így az évek folyamán. Le Roux meg is szólalt a műsorban, és azt mondta, hogy nyaranta, illetve más iskolai szünetekben alkalmazta lányait, soha nem volt állandó megbízásuk.



A családtagok alkalmazása nem tilos a nemzetgyűlési képviselők és a szenátorok számára, megközelítőleg húsz százalékuk a hozzátartozóját alkalmazza.



A problémát a Quotidien szerint az jelenti, hogy a határozott idejű megbízások mindkét lány esetében átfedést mutatnak olyan időszakokkal, amikor az egyikük Belgiumban volt szakmai gyakorlaton, másikuk pedig egyetemre járt, így nem volt lehetséges, hogy közben a nemzetgyűlésben is dolgozzanak.



A miniszter kabinetje szerint a lányok teljesítették a szerződésben foglaltakat, távmunkában vagy túlórában teljesítették feladataikat.



A családtagok foglalkoztatása azért került a figyelem középpontjába Franciaországban, mert Francois Fillon konzervatív elnökjelölt ellen vádat emeltek egy hasonló ügyben. A gyanú szerint képviselőként papíron asszisztensként alkalmazta feleségét, szenátorként pedig a két gyerekét, s így a Fillon család mintegy egymillió eurót vett fel, de a családtagok feltételezhetően ténylegesen nem végeztek érdemi munkát.



Hírmagyarázók szerint a leköszönő szocialista államfő azért "áldozta" fel a belügyminiszterét, hogy példát mutasson a jobboldalnak és megnehezítse Francois Fillon helyzetét, aki miután a jobboldal novemberi jelöltállító előválasztásán közel 5 milliós részvétel mellett elsöprő győzelmet aratott, és januárban még favoritnak számított, a családja ügyében indult vizsgálat nyomán a harmadik helyre csúszott vissza a felmérésekben, s a jelenlegi állás szerint nincs esélye bejutni az elnökválasztás második fordulójába.



A szocialista kormányzat 2013-ban, az adócsalás és pénzmosás miatt Jérome Cahuzac volt költségvetési miniszter botrányát követően hozta létre azt az új hatóságot, amely az illetékes állami szervek segítségével és az érintettek meghallgatásával ellenőrzi a mintegy kilencezer közéleti személyiség kézzel kitöltött vagyonnyilatkozatát, s kéri a dokumentum korrigálására azokat, akik jóhiszeműen tévedtek, illetve feljelentést is tesz a feltételezett csalók ellen. Már több visszaélést sikerült leleplezni, köztük egy államtitkár ügyét, aki késve fizette be az adóját, és ezért kénytelen volt a kormányból távozni, tucatnyi esetben pedig bírósági eljárás is indult pontatlan adóbevallások, valamint okirat-hamisítások miatt.



A francia sajtó úgy értesült, hogy a belügyminiszter nem tüntette fel a vagyonbevallásában, hogy a lányait alkalmazta parlamenti asszisztensként, miközben a többi asszisztens neve és fizetése szerepelt a dokumentumban.

MTI