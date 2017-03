Hamis munkaszerződéseket mutattak be Fillonék

2017. március 22. 08:24

Hamisítás és súlyos csalás gyanújára is kiterjesztette a vizsgálatot a pénzügyi visszaéléseket vizsgáló párizsi ügyészség az öt hét múlva esedékes francia elnökválasztás konzervatív jelöltje, Francois Fillon családtagjainak feltételezett fiktív parlamenti alkalmazása miatt indult ügyben - erősítette meg kedd este a vádhatóság a Le Monde című napilap értesülését.

A vizsgálóbírók gyanúja szerint a Francois Fillon és felesége által aláírt munkaszerződések utólag készített hamis dokumentumok, amelyeket azért hoztak létre, hogy azokkal igazolják az igazságszolgáltatás előtt azt, hogy Penelope Fillon ténylegesen végzett asszisztensi munkát a férje mellett.



Az ügyészség március 16-án terjesztette ki a hamisítás és súlyos csalás gyanújára a vizsgálatot, amikor a politikusnak ajándékozott luxusöltönyök miatt befolyással való üzérkedéssel is megvádolták Fillont, de aznap csak ez utóbbi döntés került nyilvánosságra.



A Le Monde úgy tudja, hogy a nemzetgyűlésben az első, januári házkutatás után egy másodikat is tartottak márciusban a nyomozók, és újabb dokumentumokat foglaltak le. Ezekről gyanítják, hogy hamisak és utólag hozták létre őket a Penelope Fillonnak utalt fizetések igazolására. Azt nem tudja a lap, hogy ezek az igazolások mely időszakra vonatkoznak.



A pénzügyi visszaéléseket vizsgáló ügyészség a Le Canard enchainé című szatirikus lap egyik korábbi cikke alapján január végén indított eljárást az elnökjelölt feleségének és gyerekeinek tisztázatlan parlamenti foglalkoztatása miatt. A gyanú szerint a családtagok csaknem egymillió eurót vettek fel a parlamentben, de feltételezhetően nem végeztek munkát. Penelope Fillon 1986 és 2013 között felváltva állt férje és utóda alkalmazásában, amiért nettó 680 ezer eurót kapott, havi átlag nettó 3600 eurót.



Fillon ellen már vádat emelték, feleségét március 28-ra idézték be.



A Le Canard enchainé eközben szerdán megjelenő számában azt írja, hogy Francois Fillon 50 ezer dolláros közvetítői díjért mutatta be egy libanoni üzletembernek, Fúád Mahzúmi milliárdosnak Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Patrick Pouyannét, a Total francia olajipari vállalat elnök-vezérigazgatóját.



A konzervatív politikus 2F Conseil nevű tanácsadói irodája és a libanoni üzletember Future Pipe Industries (FPI) cége kötötte meg az üzletet. Fillon és a milliárdos 2014 végén Bejrútban találkozott, ahol a politikus a megkötött szerződés alapján vállalta, hogy összehozza a találkozókat, amelyekre a lap szerint 2015. június 19-én Szentpéterváron került sor egy gazdasági fórumon.



A közvetítésért Francois Fillon tanácsadói cége két részletben kapta meg az 50 ezer dollárt. A lap megkeresésére Fúád Mahzúmi szóvivője az "üzleti titokra" és a szerződés "szigorúan törvényes jellegére" hivatkozott.



A jobboldal novemberi jelöltállító előválasztásán közel 5 milliós részvétel mellett elsöprő győzelmet aratott, és januárban még favoritnak számító Fillon a harmadik helyre csúszott vissza a felmérésekben, s a jelenlegi állás szerint nincs esélye bejutni az elnökválasztás második fordulójába, ahol várhatóan Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat korábbi, később saját mozgalmat alapító, centrista gazdasági minisztere és Marine Le Pen, a Nemzeti Front elnöke mérkőzik majd meg egymással, s a jelenlegi előrejelzések szerint Macron kerül majd ki győztesként a megmérettetésből.

MTI