Krasznahorkai László kapta az Aegon Díjat

2017. március 22. 13:24

Báró Wenckheim hazatér című regényéért idén Krasznahorkai László nyerte a hárommillió forint díjazású Aegon Művészeti Díjat - jelentette be Zatykó Péter, az Aegon Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója szerdán Budapesten.

"Ez a regény azóta készült, mióta egyáltalán irodalommal foglalkozom. Nem is egészen ösztönös, hanem némileg elhatározott szándék volt bennem, hogy lezárjam a korábban írt regények sorát. Ez azt is jelenti, hogy regényként ez mindenképpen az utolsó ilyen művem" - fogalmazott a sajtótájékoztatón Krasznahorkai László.



Hozzáfűzte: a kötet megszületése épp annyira köszönhető neki, mint a hagyománynak, amely az embert mindig arra ösztönzi, hogy tovább tisztítsa, csiszolja tevékenységét.



"Az ember nem tehet arról, hogy a mondatok olyanok, amilyenek. Ez nem szerzői elhatározás kérdése" - mutatott rá az író, amikor a tökéletes mondat megalkotására való törekvésről kérdezték.



Elmondta azt is, hogy a regényírásra mindig úgy tekintett, mintha hidat próbált volna verni két part közé. Mint fogalmazott, a probléma az, és ezt már nem szeretné megélni, ha kiderül, hogy az a híd mégsem a két part között, hanem folyásirányban húzódik.



Bazsányi Sándor, a héttagú szakmai zsűri elnöke hangsúlyozta: Krasznahorkai műveiben - mint egy lappangó elem - mindig ott volt a humor, a játékosság, ám ilyen vadul, mint a Báró Wenckheim hazatérben, sosem árasztotta el korábban az író prózáját.







"Tíz biztosan jó könyv közül Krasznahorkai László regénye volt a biztosan legjobb" - fogalmazott az irodalomtörténész, kritikus. A zsűrinek Bazsányi Sándor mellett Máté Gábor színművész, Nagy Gabriella író, Porogi András magyartanár, Radics Viktória író-műfordító, Szirák Péter irodalomtörténész és Thimár Attila szerkesztő volt a tagja.



A döntős kötetek között volt még Jászberényi Sándor A lélek legszebb éjszakája, Kun Árpád Megint hazavárunk, Németh Gábor Egy mormota nyara, Spiró György Válogatott esszék 1979-2016, Szabó Róbert Csaba Alakváltók, Szilasi László Amíg másokkal voltunk, valamint Térey János Őszi hadjárat és Tóth Krisztina Világadapter című kötete is. A döntési szakasz utolsó körében Zoltán Gábor Orgia című kötetével maradt versenyben a Báró Wenckheim hazatér.



Zatykó Péter az eseményen kiemelte: az immáron 12. alkalommal odaítélt, mindig az elmúlt év kiemelkedő kortárs szépirodalmi alkotását elismerő kitüntetéssel olyan hiteles díjat sikerült létrehozni, amely ma már nemzetközi szinten is jegyzett. Ehhez az kellett, hogy az alapító vállalat mindig egyfajta "lelkes távolságtartással" kezelje az elismerést.



Krasznahorkai Lászlót április 5-én zenei és irodalmi műsort is felölelő díjátadó gálával köszöntik a Katona József Színházban, az eseményen Borbély Alexandra, Kocsis Gergely és Máté Gábor lépnek fel.



MTI