Kacsa, hogy Fillon fizetségért szervezett találkozót

2017. március 22. 14:11

Sajtókacsának nevezte a Kreml szóvivője szerdán azt a francia sajtójelentést, amely szerint Francois Fillon konzervatív francia elnökjelölt fizetségért találkozót szervezett meg Fúád Mahzúmi libanoni milliárdosnak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Dmitrij Peszkov hangsúlyozta, hogy Putyin találkozóit az elnöki protokollszolgálat szervezi meg, közvetítők kizárásával. Elismerte, hogy az orosz vezető a 2015-ös szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon valóban találkozott Mahzúmival. Mint mondta, ez a folyosón történt meg, ahol az elnököt más üzletemberekkel is lefotózták. Hozzátette, hogy az elnök, miként korábban, idén is jelen lesz a rendezvényen, hogy minél több vállalkozóval és külföldi beruházóval találkozzon.



Az orosz szóvivő a Le Canard enchainé című francia hetilap szerdai közlésére reagált, amely szerint Fillon 50 ezer dolláros közvetítői díjért mutatta be Szentpéterváron Mahzúminak Putyint és Patrick Pouyannét, a Total olajipari vállalat elnök-vezérigazgatóját.



A lap szerint a francia elnökjelölt 2F Conseil nevű tanácsadói irodája és a libanoni üzletember Future Pipe Industries (FPI) cége kötötte meg az üzletet. Fillon és a milliárdos 2014 végén Bejrútban találkozott, ahol a politikus a megkötött szerződés alapján vállalta, hogy összehozza a találkozókat.



A Kreml szóvivője a francia lap közlésétől eltérve arról is beszélt, hogy Putyin Pouyannéval is találkozott Szentpétervárott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Total jelentős szereplőként régóta jelen van az orosz piacon, és nem szorul közvetítőkre ahhoz, hogy megszervezzen egy találkozót az államfővel.



Emlékeztetett rá, hogy a francia vállalat előző elnök-vezérigazgatóját, Christophe de Margerie-t, aki 2014-ben a moszkvai vnukovói repülőtéren elszenvedett balesetben vesztette életét, az orosz állam a vele ápolt "szoros, baráti és partneri kapcsolatok" emlékére posztumusz Becsületrenddel tüntette ki. Peszkov elmondta, hogy Margerie tragikus halálát követően Moszkva a hivatali utódjával is fenntartotta az üzleti kapcsolatokat.

MTI