Az interneten esett egymásnak az MSZP és a DK

2017. március 22. 21:09

Üzengetnek, személyeskednek a közösségi oldalakon, és bírálják a másik párt politikáját, választási ígéreteit, vagyis - ahogy a napokban már elhangzott - zajlik a háború a baloldalon. Van olyan DK-s politikus, akit a Rákosi-korszakra emlékezteti az MSZP ötlete, miszerint "fizessenek a gazdagok".

“A lényeg, hogy te csak komcsizzál. Neked aztán baromi jól áll!” – ezt írta facebookon Lukács Zoltán, a szocialisták országgyűlési képviselője a DK-s Szabó Zoltánnak. A vita Szabó Zoltán egyik bejegyzése miatt pattant ki: a politikus egy olyan fotót osztott meg, amelyen a Magyar Kommunista Párt szimpatizánsai 1946-ban „Éljen Rákosi Mátyás” és „Fizessenek a Gazdagok” feliratú táblákkal láthatók.

A kommenteknél ezután azt a képet is megosztotta, amelyen Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje ugyanezzel a jelmondattal hirdeti saját programját. A bejegyzéshez néhány óra alatt több száz hozzászólás érkezett, a vitába pedig az MSZP-s Lukács Zoltán is beszállt: “Gréczy megdolgozik a pénzéért. De jó, hogy már nem tőlünk viszi… – írta a Demokratikus Koalíció szóvívőjéről, majd hozzátette: Gyurcsány Ferenccel szerinte többek között az volt a baj, hogy a társadalom összes rétegébe belegyalogolt, aztán biztos, ami biztos, még az öszödi beszédet is kiadatta.

“Tudod, Zoli, két eset lehetséges: vagy aljas módon hazudozol, vagy magad is elhiszed ezt. Mondd csak, Zolikám; attól még nem lesz igaz.” – válaszolta a DK-s Szabó Zoltán, majd a poszt eredeti tartalmára utalva valaki odaírta, hogy “a DK-sok a komcsizásig már eljutottak”.

„Bocsánat, ez mitől is komcsizás?” – kérdezett vissza a DK-s Szabó Zoltán. Szerinte ugyanis: “Nem minősítés, hanem tény kérdése, hogy a “Fizessenek a gazdagok!” jelszót Magyarország háború utáni történetében hárman használták: Rákosi, Thürmer és Botka.

„Ez burkolt komcsizás” – érkezett a válasz, mire Szabó Zoltán trágár kifejezések kíséretében azt írta: „Én állítottam párhuzamba, bazmeg?! Talán én vagyok az, aki az utóbbi szlogent fél évszázad múltán jónak látta újra előrángatni?!”

„Mindegy, Zoli!” – fűzte hozzá végül az MSZP-s Lukács Zoltán. “Komcsizzatok! Jól áll ez egy kiszesből lett milliárdos pártjának!” A vita alapjául szolgáló „fizessenek a gazdagok” programot Botka László alig egy hete hirdette meg. Eszerint a gazdagoknak vagyonukkal arányos terhet kellene vállalniuk a közteherviselésből. Az MSZP és a DK közötti viszony ezután még inkább elmérgesedett.

„Több adót fizettem be idén (jó, hát ehhez sokat is kell keresni) mint, amit Botka László egész életében keresni fog” – Botka László programjára Gyurcsány Ferenc az ATV stúdiójában válaszolt. „Erre egyet tudok mondani: köszönjük, Feri!” – mondta Botka László, aki szerint viszont Gyurcsány Ferenc ezzel maga mondta ki a legütősebb érvet a szocialisták programja mellett.

„Az MSZP háborút indított a DK ellen” – jelentette ki Gréczy Zsolt. A DK szóvivője kedden már egyenesen háborúról beszélt pártja és a szocialisták között, az MSZP szóvivője szerint pedig mostanra kiderült, hogy a DK-nak az MSZP a legnagyobb ellenfele.

Nyakó István Gyurcsány Ferencet egy másik nyilatkozatában a népszerűtlenségi versenyek legesélyesebb indulójának nevezte. A DK elnöke erre debreceni lakossági fórumán kedden úgy reagált: sajnálja, de az ilyen kijelentésektől nem lesz magasabb a vérnyomása.

M1 Híradó