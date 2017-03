Francois Fillon visszautasította a baloldalt

2017. március 22. 22:05

Az egy hónap múlva esedékes francia elnökválasztás konzervatív jelöltje, Francois Fillon szerint a visszalépését szorgalmazó baloldali megszólalások jelentik a bizonyítékot arra, hogy a baloldal és az állami szervek összeesküdtek ellene.

A kormányzó Szocialista Párt azok után szólította fel szerdán visszalépésre a konzervatív jelöltet, hogy hamisítás és súlyos csalás gyanújára is kiterjesztette a vizsgálatot a pénzügyi visszaéléseket vizsgáló párizsi ügyészség a politikus családtagjainak feltételezett fiktív parlamenti alkalmazása miatt indult ügyben.



Francois Hollande államfő a kormányülésen arra hívta fel a figyelmet, hogy a példamutatás a politikusok alapvető feladata. A köztársasági elnök egyértelműen utalt a kedden lemondott Bruno Le Roux belügyminiszter esetére, aki a lányainak feltételezhetően fiktív parlamenti foglalkoztatása ügyében indult ügyészi vizsgálat miatt kényszerült távozásra.



"Az összeesküvés, amelyet hetek óta elítélek, most minden francia számára egyértelművé vált" - mondta szerdán Francois Fillon a France Info hírrádióban. "Minden héten megszervezik a kiszivárogtatásokat a nyomozati titok ellenében. Hogy ki szervezi meg? Az állami szervek! És hát véletlenül, a Szocialista Párt, Emmanuel Macron (centrista jelölt, volt szocialista miniszter) és Francois Hollande rávetik magukat ezekre az úgynevezett revelációkra, amelyekben egyébként nincs semmi új, azért, hogy ne legyen a jobboldalnak jelöltje" - tette hozzá.



Francois Fillon szerint "az az igazság, hogy a baloldal képtelen megnyerni ezt a választást és már csak egyetlen lehetősége van, hogy mégis sikerüljön, ez pedig az, ha nincs ellenfél a jobboldalon".



A konzervatív jelölt korábban is "intézményi államcsínyt" és az "igazságszolgáltatás felhasználását" sejtette az ellene folyó vizsgálat hátterében.



A Le Monde című napilap kedd este hozta nyilvánosságra a honlapján, hogy a vizsgálóbírók gyanúja szerint a Francois Fillon és felesége által aláírt munkaszerződések utólag készített hamis dokumentumok, amelyeket azért hoztak létre, hogy azokkal igazolják az igazságszolgáltatás előtt azt, hogy Penelope Fillon ténylegesen végzett asszisztensi munkát a férje mellett. Az ügyészség március 16-án terjesztette ki a hamisítás és súlyos csalás gyanújára a vizsgálatot, amikor a politikusnak ajándékozott luxusöltönyök miatt befolyással való üzérkedéssel is megvádolták Fillont, de aznap csak ez utóbbi döntés került nyilvánosságra.



Emmanuel Macron egy interjúban úgy vélte, hogy a belügyminiszter ellen indult vizsgálat, majd a lemondás annak a bizonyítéka, hogy "az igazságszolgáltatás pártatlan, és hogy a felelősség szelleme még létezik a politikában".



A kormányzó szocialisták közleményben egyértelműen visszalépésre szólították fel Fillont, elnökjelöltjük, Benoit Hamon pedig úgy vélte, hogy "Francois Fillon a valaha is létezett, korrupcióval leginkább sújtott jelölt".



A konzervatív politikus korábban többször kizárta, hogy visszalép. Miután a jelöltállító folyamat már lezárult, a jobboldal semmiképpen nem állíthat helyette más jelöltet.



A jobboldal novemberi jelöltállító előválasztásán közel 5 milliós részvétel mellett elsöprő győzelmet aratott, és januárban még favoritnak számító Fillon a harmadik helyre csúszott vissza a felmérésekben, s a jelenlegi állás szerint nincs esélye bejutni az elnökválasztás második fordulójába, ahol várhatóan Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat korábbi, később saját mozgalmat alapító, centrista gazdasági minisztere és Marine Le Pen, a Nemzeti Front elnöke mérkőzik majd meg egymással, s a jelenlegi előrejelzések szerint Macron kerül majd ki győztesként a megmérettetésből.

