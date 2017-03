Az MNB 20 millió forintra bírságolta a Cofidist

2017. március 23. 11:05

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 20 millió forint bírsággal sújtotta a Cofidis magyarországi fióktelepét, mert a cég egyes szerződéseinél megsértette a fogyasztók túlzott eladósodásának elkerülését célzó adósságfék-szabályokat.

A jegybank csütörtöki közleménye szerint ezen felül nyilvántartási és adatszolgáltatási problémákat is feltárt a Cofidisnél.



Az MNB hivatalból vizsgálta, hogy a cég miként tesz eleget a jövedelemarányos törlesztő részletre (JTM) és a hitelfedezeti mutatóra (HFM) vonatkozó jogszabályoknak, az úgynevezett adósságfék-előírásoknak.



A 2015. január 1-jétől kezdődő időszakot áttekintő vizsgálat megállapította, hogy a fióktelep több, hitelkiváltással együtt folyósított szabad pénzeszköznél nem alkalmazta a JTM-előírásokat, és egyes esetekben a jogszabályi limitnél magasabb törlesztő részletet határozott meg ügyfeleinek. Az MNB talált olyan ügyleteket is, ahol a JTM meghatározásánál figyelmen kívül hagyták a pár nappal korábban (a cég által ugyanazon ügyfélnek) folyósított hitel törlesztő részletét, holott a havi adósságszolgálatba az ügyfél valamennyi ismert hiteltartozását be kell számítani.



A fióktelep hitelkihelyezéssel összefüggő belső folyamatai és eljárásai nem álltak összhangban a túlzott eladósodást védő jogszabályi előírásokkal, és az ügyfelek fennálló tartozásait érintő nyilvántartási hiányosságok miatt az előírt mértékű törlesztő részlet sem volt szabályszerűen meghatározható az új hitelkihelyezéseknél - állapította meg a jegybank.



Az MNB a szabálytalanságok miatt 20 millió forint bírságot szabott ki, és kötelezte a Cofidist, hogy a hitel- és pénzkölcsönnyújtási tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze, gondoskodjon olyan belső folyamatok és nyilvántartások kialakításáról, melyek biztosítják a jövedelemarányos törlesztő részlet meghatározására vonatkozó előírások betartását.



A fogyasztók túlzott eladósodásának elkerülését célzó adósságfék-szabályok a hitelfelvételeknél - az igazolt nettó jövedelem és az ingatlan értékének függvényében - korlátozzák a törlesztő részletek és a felvehető hitelösszeg nagyságát is. Forint alapú, ingatlanfedezet mellett nyújtott jelzáloghitel esetén, ha a hiteligénylő(k) összevont havi nettó jövedelme 400 ezer forint alatti, a havi törlesztő részlet legfeljebb e jövedelem 50 százaléka, a felvehető hitel összege a megvásárolni kívánt ingatlan értékének maximum 80 százaléka lehet.



Az MNB a közlemény szerint kiemelt figyelmet fordít a JTM rendelet betartásának ellenőrzésére, és az e körben elkövetett jogsértéseket szigorúan szankcionálja.

MTI