Stoltenberg Méltatta Magyarország vállalásait

2017. március 23. 18:35

A védelmi költségvetés növelésére tett lépéseket és a kiváló műveleti szerepvállalást kiemelve méltatta Magyarország NATO iránti elkötelezettségét Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Simicskó István honvédelmi miniszterrel folytatott megbeszélésén csütörtökön, Budapesten.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Jens Stoltenberg csütörtökön érkezett Budapestre, ahol részt vett a NATO Transzformációs Szeminárium zárónapján.

Budapesti látogatásán Orbán Viktor miniszterelnökkel is tárgyalt a NATO-főtitkár. A megbeszélésen – melyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Simicskó István honvédelmi miniszter is részt vett – elhangzott, hogy az észak-atlanti szövetség európai lábát, az európai védelmi rendszert mielőbb meg kell erősíteni. A kormányfő a NATO és az Európai Unió nyugat-balkáni bővítését sürgette – tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője tájékoztatta az MTI-t.

Simicskó István honvédelmi miniszter (j2) és Jens Stoltenberg, a NATO-főtitkára (b4) megbeszélésükön a budapesti Marriott szállodában 2017. március 23-án. Jens Stoltenberg részt vesz a NATO transzformációs szemináriumán a hotelben. Jobbról Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (j) és Rose Gottemoeller, a NATO főtitkárhelyettese (b3).MTI Fotó: Koszticsák Szilárd Simicskó István honvédelmi miniszter (j2) és Jens Stoltenberg, a NATO-főtitkára (b4) megbeszélésükön a budapesti Marriott szállodában 2017. március 23-án. Jens Stoltenberg részt vesz a NATO transzformációs szemináriumán a hotelben. Jobbról Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (j) és Rose Gottemoeller, a NATO főtitkárhelyettese (b3).MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Jens Stoltenberg a honvédelmi miniszterrel folytatott kétoldalú megbeszélésen Simicskó István megerősítette a kormány elkötelezettségét abban, hogy Magyarország egy erős NATO-ban látja a biztonság garanciáit. Kiemelte továbbá, hogy támogatjuk mind az amerikai, mind a NATO adminisztráció azon irányú törekvéseit is, hogy a tagállamoknak többet kell tenniük a közös védelem érdekében.

A honvédelmi miniszter elmondta, hogy Magyarország idei honvédelmi költségvetése 18 százalékkal magasabb a tavalyinál, a fejlesztési kiadások pedig idén már elérik a 20 százalékos arányt. Ezen felül tájékoztatást adott a magyar védelmi költségvetés tervezett növeléséről, annak célirányos elköltéséről is.

A műveleti szerepvállalásával kapcsolatban Simicskó István elmondta, hogy Magyarország a világ számos pontján jelenleg is aktívan részt vesz a déli kihívások válsággócainak kezelésében. Ezen feladatokat továbbra is komolyan vesszük, és – például az iraki szerepvállalásban – készek vagyunk hozzájárulásunk növelésére is – írta a HM közleményében.

mti