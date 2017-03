Megvédte a Német Sajtótanács a Spiegel-címlapot

2017. március 23. 20:41

Elutasította a Német Sajtótanács (Deutscher Presserat) csütörtökön a Der Spiegel című hírmagazin ellen az amerikai elnököt a szabadság hóhérjaként ábrázoló címlap miatt benyújtott panaszokat.

A német sajtó önszabályozó testülete szerint a Donald Trumpot egyik kezében véres késsel, a másikban pedig a New York-i Szabadság-szobor levágott, vérző fejével ábrázoló karikatúra "ugyan provokatív, de megengedhető terméke a politikai újságírásnak, amelyet véd a véleményszabadság" joga.



A Der Spiegel szerkesztősége "kiélezett módon" irányítja rá a figyelmet Donald Trump "vitatott tevékenységére és a szabadságról alkotott felfogására", de karikatúrája a panaszosok állításaival szemben nem jelent rágalmazást és becsületsértést - áll a német sajtó etikai szabályainak betartását ellenőrző tanács közleményében, amely szerint 21 olvasó nyújtott be panaszt a Der Spiegel február 4-én megjelent számának címlapja miatt.



A tanács ugyancsak alaptalannak minősítette és elutasította a Charlie Hebdo című francia szatirikus magazin német nyelvű kiadásának egyik februári címlapja elleni panaszokat. A Der Spiegel karikatúrája által ihletett grafikán Angela Merkel kancellár látható, egyik kezében véres késsel, a másikban pedig szociáldemokrata kihívója, Martin Schulz levágott fejével. A testület szerint ez a karikatúra is "provokatív, de nem lép át semmilyen sajtóetikai határt".

MTI