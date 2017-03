A lengyelek helyzetéről is tárgyalt May és Kaczynski

2017. március 23. 22:43

Az Egyesült Királyságban élő lengyelek helyzetéről, valamint védelmi és biztonsági kérdésekről tárgyalt csütörtökön Londonban Theresa May brit miniszterelnökkel a lengyel kormánypárt elnöke - a találkozásról Jaroslaw Kaczynski számolt be a lengyel sajtónak a találkozót követő rövid sajtóértekezleten.

A brit szigeteken élő több mint 800 ezer lengyelt illetően Kaczynski elmondta: May arról biztosította őt, hogy az Egyesült Királyság szándéka szerint már az Európai Unióból történő kiválásról folytatandó tárgyalások első szakaszában "pozitív módon, természetesen kölcsönösségi alapon intézik el ezeket az ügyeket".



A Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke hangsúlyozta: a tárgyalások nemcsak Lengyelországra, hanem az egész EU-ra vonatkoznak majd. "Mintegy másfél millió brit az EU-ban lakik. Mondhatjuk, hogy e témában jó úton haladunk" - értékelte.



Kaczynski beszámolt arról is, hogy a megbeszélésen Varsó más témájú javaslatait is megvitatták, egyebek között gazdasági, védelmi és adózási kérdéseket, s ezen belül az adóparadicsomokra vonatkozó információcserére is kitértek.



A PiS elnöke elmondta: örül, hogy a megbeszélés megtörtént, "az Egyesült Királyságot ért tragédia ellenére". Ezzel arra utalt, hogy a brit miniszterelnök hivatalos székhelyén megtartott megbeszélés időpontját eredetileg szerda délutánra tűzték ki, de az aznapi londoni merénylet miatt elnapolták.



A PiS képviselői, ahogyan a brit miniszterelnök vezette Konzervatív Párté is, jelenleg az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviselőcsoportjának tagjai az Európai Parlamentben.



A brit kormány hétfőn bejelentette, hogy március 29-én aktiválja a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, amely az EU-tagság megszűnésének folyamatát szabályozza. A cikkely kétévi időtávlatot irányoz elő a kilépés feltételeiről szóló tárgyalásokra, ennek alapján a britek tagsága 2019 márciusában szűnhet meg.

MTI