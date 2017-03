Scotland Yard: 50 sérült, ketten válságos állapotban

2017. március 24. 10:49

Ötvenen sérültek meg a szerdai londoni merényletben, két sérült állapota válságos - mondta péntek reggeli sajtótájékoztatóján Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárítási ügyosztályának parancsnoka.

Az eddigi összesítésekben a rendőrség azt közölte, hogy a parlament melletti Westminster hídon elkövetett gázolásos támadásnak "legalább negyven" sérültje volt.



Rowley a számokat véglegesítő pénteki tájékoztatójában elmondta azt is, hogy 32 sebesültet kezelnek különböző londoni kórházakban, köztük két rendőrt, akiknek nagyon súlyos az állapota.



A Scotland Yard terrorelhárítási vezetője felfedte azt is, hogy a merénylő Adrian Russell Ajao néven született a délkelet-angliai Dartford városában. Russell Ajao számos egyéb személyazonosságot is használt; korábban Adrian Elms, a merénylet előtti időszakban Khalid Masood néven volt ismert környezetében.



Mark Rowley elmondta: péntek hajnalban két "komoly jelentőségű" őrizetbe vétel történt Közép- és Északnyugat-Angliában a merénylettel összefüggésben. Eddig összesen tíz embert vettek őrizetbe, közülük kilenc ellen folyik eljárás, egy nőt szabadon engedtek.



A merényletben a rendőrök által lelőtt 52 éves támadóval együtt öten haltak meg. A legutóbbi áldozat, a 75 éves Leslie Rhodes csütörtök éjjel hunyt el a londoni King's College egyetemi kórházban. A két másik civil halálos áldozat egy kétgyermekes, 43 esztendős brit nő, Aysha Frade, illetve egy amerikai turista, Kurt Cochran.



Az áldozatok között van egy rendőr is, a 48 éves Keith Palmer, akit a támadó a parlament kapujánál megkéselt. Adrian Russell Ajaót ezután lőtte le a parlamentnél járőröző fegyveres rendőri osztag.



A rendőr meggyilkolása előtt Russell Ajao bérelt járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a parlament melletti Westminster híd zsúfolt járdáján, amelyen 250 méter hosszan végiggázolt.



Theresa May brit miniszterelnök csütörtökön, az alsóházi képviselőket tájékoztatva elmondta: a Westminster hídon elkövetett gázolásos merénylet kórházi ápolásra szoruló külföldi sérültjei között három francia gyermek, valamint két román, négy dél-koreai, két görög és egy-egy német, lengyel, ír, kínai, olasz és amerikai állampolgár van.



A The Sun című konzervatív brit tömeglap megszerezte és pénteken ismertette Russell Ajao szakmai önéletrajzát, amelyben az áll, hogy a merénylő korábban képesítést szerzett angol nyelv tanítására külföldiek számára, és volt gazdasági végzettsége is. Russell Ajao 2005-től évekig Szaúd-Arábiában tartózkodott, ahol állítólag a helyi polgári repülésügyi hatóság munkatársainak tartott tanfolyamokat.



A Scotland Yard szerint ugyanakkor Adrian Russell Ajao az elmúlt évtizedekben erőszakos bűncselekmények, köztük súlyos testi sértés, támadófegyverek birtoklása és a közrend elleni kihágások miatt többször állt bíróság előtt, bár terrorizmus vádjával soha nem vonták felelősségre. A rendőrség adatai szerint először 1983-ban, utoljára 2003-ban ítélték el.



A Scotland Yard hangsúlyozta, hogy Russell Ajao ellen az utóbbi időben nem folyt vizsgálat, és nem volt olyan előzetes hírszerzési értesülés sem róla, amely terrortámadás végrehajtásának szándékára utalt volna.



Theresa May az alsóházi képviselőknek tartott tájékoztatójában úgy fogalmazott: a merénylő az utóbbi időszakban nem került a hírszerzés látókörébe, "perifériára szorult figura" volt.

MTI