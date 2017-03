Francois Fillon a francia elnököt vádolja

2017. március 24. 11:46

Az egy hónap múlva esedékes francia elnökválasztás konzervatív jelöltje, Francois Fillon a jelenlegi államfőt, Francois Hollande-ot vádolta meg a róla szóló vádak kiszivárogtatásával, amelyet "állami botránynak" nevezett. A köztársasági elnök elutasította a szerinte "hazug állításokat".

A családtagjainak feltételezett fiktív parlamenti alkalmazása miatt ügyészségi eljárás alatt álló Francois Fillon a France2 közszolgálati televízió csütörtök esti politikai műsorában azt állította, hogy a köztársasági elnök saját használatú titkosszolgálatot működtet az Elysée-palotában, s az szivárogtatja ki a sajtóba a vizsgálat részleteit.



Francois Hollande viszont úgy reagált, hogy "a leghatározottabban elítéli a hazug állításokat".



"A végrehajtó hatalom soha nem avatkozott bele a jogi eljárásokba" - olvasható az Elysée-palota közleményben, amely szerint a köztársasági elnök nem kapott külön információkat a Fillon ellen folyó eljárásról, "és mindig tiszteletben tartotta a bíróság függetlenségét".



"A Francois Fillont érintő különösen súlyos állításokról a köztársasági elnök is a sajtóból értesült" - áll a közleményben.



"A sajtó két hónapja önti rám a sártengert" - mondta a politikai vitaműsor elején a jobboldali politikus, amikor azt kérdezték tőle, hogy a "pénz embere-e".



"Meg fog jelenni a napokban egy könyv, amelyből már elolvashattam néhány oldalt, s amelyet olyan újságírók írtak, akik messze nem a barátaim, hiszen ketten közülük a Le Canard enchainé újságírói" - mondta Fillon.



Ennek a szatirikus hetilapnak az egyik januári cikke alapján indított eljárást a pénzügyi visszaéléseket vizsgáló ügyészség az elnökjelölt feleségének és gyerekeinek tisztázatlan parlamenti foglalkoztatása miatt. A gyanú szerint a családtagok csaknem egymillió eurót vettek fel a parlamentben, de feltételezhetően nem végeztek munkát.



A tévéműsorban Fillon azt mondta, hogy Bienvenue place Beauvau című kötetből kiderül, "Francois Hollande hogyan értesül teljesen törvénytelenül minden jogi eljárásról, amely őt érdekelte". Az elnökjelölt ügyészi vizsgálat indítását kérte a szerinte a könyvben írt állítás miatt, miszerint egy külön titkosszolgálat működik az elnöki hivatalban.



Didier Hassoux, a kötet egyik szerzője azonnal cáfolta Fillon állításait.



"Soha nem írtunk ilyet" - mondta az újságíró a France Info hírrádióban. "A egyetlen ember, aki hisz az Elysée-palotában működő házi titkosszolgálatban, az Francois Fillon. Annyira hisz benne, hogy 2014. június 24-én találkozott Jean-Pierre Jouyet-val, az Elysée-palota második emberével, azért, hogy megkérje, indítsa be a a házi titkosszolgálatot. Ez a titkosszolgálat nem létezik" - hangsúlyozta a kötet szerzője.



A francia igazságügyi minisztérium is azonnal reagált a vádakra, s arra emlékeztetett, hogy Francois Fillon képviselőként nem szavazta meg azokat a törvényjavaslatokat, amelyek célja az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése volt.



A hatalom megvádolása után Fillon elnézést kért azért, hogy elfogadta azokat az ajándékba kapott luxusöltönyöket, amelyek miatt is eljárás folyik ellene.



"Hiba volt elfogadni, rosszul ítéltem meg, és visszaadtam őket a régi barátomnak, akit több mint húsz éve ismerek" - mondta Fillon. A Le Canard enchainének azt az értesülését viszont tagadta, hogy fizetségért találkozót szervezett meg Fúád Mahzúmi libanoni milliárdosnak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.



A jobboldal novemberi jelöltállító előválasztásán közel 5 milliós részvétel mellett elsöprő győzelmet aratott, és januárban még favoritnak számító Fillon a harmadik helyre csúszott vissza a felmérésekben, s a jelenlegi állás szerint nincs esélye bejutni az elnökválasztás második fordulójába, ahol várhatóan Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat korábbi, később saját mozgalmat alapító, centrista gazdasági minisztere és Marine Le Pen, a Nemzeti Front elnöke mérkőzik meg egymással, s a jelenlegi előrejelzések szerint Macron kerül majd ki győztesként a megmérettetésből.

MTI