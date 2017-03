Kósa: beindult a migránsbiznisz a Helsinki Bizottságnál is

2017. március 24. 12:25

A Fidesz frakcióvezetője szerint "beindult a migránsbiznisz" a Magyar Helsinki Bizottságnál is, és ez felháborító.

Kósa Lajost a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában pénteken a strasbourgi bíróság múlt heti döntéséről kérdezték, amellyel elmarasztalta Magyarországot két bangladesi férfi menedékkérelmének elutasítása miatt.



Azt mondta: ezeket az embereket nem üldözték Bangladesben, ott nincs háború, ők maguk is úgy nyilatkoztak az eljárásban, hogy a jobb élet reményében akartak Magyarországon keresztül Nyugat-Európába jutni. A két embert Magyarország nem tartóztatta le, a schengeni és a dublini egyezményeknek megfelelően járt el, szabad akaratukból távoztak, ezért "álságosak, hazugok" az őket az ügyben képviselő Magyar Helsinki Bizottság érvei - tette hozzá.



Szerinte a szervezet megérezte a lehetőséget, hogy itt "lehet keresni a magyar állam rovására", felkarolta a két ismeretlen bangladesit, akiről már a bizottság sem tudja, hogy hol vannak, és kerestek 2,7 millió forint ügyvédi díjat. "Ha megnézzük a migrációs számokat, ez egy 45-50 milliárdos piac, ennyit lehet legombolni a magyar államról", ha összefognak ezek az "ügynökszervezetek" a strasbourgi bírósággal - vélekedett.



"Úgy látszik, beindult a migránsbiznisz" a Magyar Helsinki Bizottságnál is - mondta a kormánypárti politikus, aki szerint ez felháborító, és "mindnyájunk rovására megy". Hozzátette: megnézve, hány esetben lehetne perelni, hiszen több mint tízezer emberrel szemben intézkedtek a magyar hatóságok, azt felszorozva az említett összegekkel, "jól lehet halászni" ezeknek az embereknek a rovására is.



Kósa Lajos hangsúlyozta: a strasbourgi bíróság sem mondhatja meg Magyarországnak, hogy kit kell kötelezően beengedni, "ez a mi szuverén jogunk".



Arra a kérdésre, hogy támogatandónak tartja-e a kormánypárt az Alapjogokért Központ felvetését - amely szerint megfontolandó, hogy Magyarország kilépjen az Emberi Jogok Európai Egyezményéből -, a frakcióvezető azt mondta, "ha ez lesz a biznisz", akkor szerinte "meg kell szüntetni az európai emberi jogi bíróság hatáskörét Magyarországgal szemben".

