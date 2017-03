Megbüntették a Szent István Rádiót

2017. március 24. 12:27

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa 220 ezer forint bírsággal sújtotta a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány üzemeltette Szent István Rádiót, mert a médiaszolgáltató január 2-8. közötti törökszentmiklósi adása közben többek között eltért a hálózatos műsorstruktúrától, négy százalékkal alulteljesítette a szöveg napi saját műsoridőhöz vállalt 60 százalékos arányát - áll az NMHH által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben.

Azt is megállapították, hogy a vizsgált adáshéten nem érték el a magyar zenei művek 70 százalékos közzétételét - az csupán 64 százalék volt -, illetve jogtalanul kapcsolódtak hálózatba a médiaszolgáltató másik adásával.



Kitértek arra is: a Helikon Rádió Kft. bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a médiatanács pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzéseivel szemben, ezért a testület a Keszthely 99,4 MHz és a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek hasznosítására megindított pályázati eljárásokat a törvény alapján felfüggesztette a bíróság jogerős döntéséig.



A testület megszüntette az Oroszlányi Televízió TV2-vel szemben indított jogvitás eljárását, mert a műsorterjesztő televízió az általános szerződési feltételeket is magában foglaló műsorterjesztési szerződés létrehozását kérte a médiatanácstól, de miután az Oroszlányi Televízió a tisztességtelen általános szerződési feltételek (ászf) érvénytelenségének megállapítása miatt a bírói testülethez fordult, az ászf polgári bíróság szerinti vizsgálatának jogerős lezárása előtt az ügyet érdemben eldönteni nem lehet.



A Médiatanács két új, fővárosi vételkörzet kialakítását indította el e heti ülésén meghozott döntésével. Mint írták, a testület - áttekintve a budapesti működő rádióadókat - felkérte az NMHH hivatalát két budapesti telephelyű rádiós műsorszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.



A frekvenciatervezés időkerete három hónap, célja, hogy a két médiaszolgáltatási lehetőséget a lehető legjobb minőséggel és legnagyobb egybefüggő vételkörzettel alakítsák ki - jelezték.



Az elkészült frekvenciatervet a hatóság honlapján társadalmi egyeztetésre 15 napra közzéteszi - így az bárki számára olvasható és véleményezhető -, és még további 5 napig írásban észrevétel tehető - áll a közleményben, amely megemlíti, hogy a médiatanács a közzététel utolsó napjától számított 45 napon belül dönt a frekvenciaterv jóváhagyásáról és a pályázati felhívás tervezetének előkészítéséről.

MTI