Visszakapja dél-morvaországi kastélyát a Serényi család

2017. március 24. 12:43

Visszakapja barokk kastélyát, földjeit és erdeit a dél-morvaországi Luhacovice fürdővárostól a magyarországi származású arisztokrata Serényi család - írja a Právo című cseh napilap pénteken.

A kárpótlási törvény alapján már meg is kezdődtek a tárgyalásokat a második világháború után államosított vagyon visszaadásáról a Serényi család képviselőivel. Valószínű, hogy az egész kárpótlási ügy lezárása hosszú ideig, talán évekig is eltart - közölte Marie Semelová, Luhacovice polgármestere újságírókkal.



A luhacovicei Serényi-vagyont a család Bécsben élő örökösei, az utolsó tulajdonos Alois Serényi legfiatalabb lánya, Isabella Thienen-Adlerflycht kérte vissza a rendszerváltás utáni kárpótlási törvény alapján.



"Alois Serényi, az utolsó tulajdonos, a második világháború idején német nemzetiségűnek vallotta magát, és felvette a német állampolgárságot. A háború után megpróbálta ugyan visszaszerezni csehszlovák állampolgárságát, de ez különböző okok miatt nem sikerült" - mutatott rá Semelová.



A polgármester asszony elmondta: Alois Serényi lánya 2009-ben újra a cseh hatóságokhoz fordult azzal a kéréssel, ismerjék el apja csehszlovák állampolgárságát. Az ügyben 2016-ban született végleges bírósági döntés, amely alapján Serényi csehszlovák állampolgárságát a hatóságok elismerték, így lehetővé vált az államosított vagyon visszaszolgáltatása.



A grófi Serényi család, amely már korábban letelepedett és birtokokat szerzett Morvaországban, a luhacovicei birtokot a 17. század közepén szerezte meg, és a múltban jelentősen hozzájárult a helyi gyógyfürdő fejlesztéséhez is.





A luhacovicei gyógyfürdő létrejötte részben a magyar nemesi származású Serényi családnak köszönhető. A XVIII. század végén Vince gróf építtette fel az első szálláshelyet és gyógyintézetet. A XIX. század elején Serényi János bővíttette a gyógyfürdőt, családja tagjainak keresztnevével nevezve el az akkor ismert gyógyforrásokat - olvasható a fürdő honlapján.

MTI