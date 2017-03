Vlagyimir Putyin fogadta Le Pent

2017. március 24. 14:24

Oroszország nagyon nagy jelentőséget tulajdonít Franciaországhoz fűződő viszonyának, és semmiképp sem kíván beavatkozni a francia elnökválasztásba - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor pénteken a Kremlben fogadta Marine Le Pent, a francia radikális jobboldali Nemzeti Front államfőjelöltjét.

Putyin hozzátette: Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy bármely francia politikai erő képviselőivel tárgyaljon, és "egyforma kapcsolatokat" kíván fenntartani a kormánnyal és az ellenzékkel. Putyin szerint ugyanezt teszik Moszkva európai és egyesült államokbeli partnerei is.



Az orosz vezető elmondta, hogy a kétoldalú kapcsolatokról és az európai helyzetről kíván tárgyalni a francia politikussal.



"Tudom, hogy ön az európai politikai erők egy meglehetősen gyorsan fejlődő spektrumát képviseli" - mondta vendégének.



Marine Le Pen hangsúlyozta, hogy a két országot erős kulturális gazdasági és stratégiai szálak kötik össze. Fontosnak nevezte, hogy éppen komoly terrorfenyegetés idején találkozik Putyinnal.



A Kremlben folytatott megbeszélése előtt a francia elnökjelölt az orosz parlament alsóháza külügyi bizottságában sürgette, hogy Oroszország és Franciaország fogjon össze a globalizmus és az iszlamista fundamentalizmus ellen. Mint mondta, ez a két kihívás fenyegetést jelent a békére, a biztonságra és a nemzeti önrendelkezésre.



Le Pen kijelentette, hogy Franciaország részben elvesztette szuverenitását, mert túl sok jogkört engedett át az Európai Uniónak. Síkraszállt amellett, hogy Párizs ismét különleges történelmi szerepet játsszon a diplomáciában. Kifejezte reményét, hogy Donald Trump amerikai elnökké választása meggyorsítja ezt a folyamatot. Emlékeztetett rá, hogy mindig ellenezte a Moszkvával szemben (az ukrajnai beavatkozás miatt) bevezetett "igazságtalan és "ostoba" gazdasági büntetőintézkedéseket, és hangoztatta, hogy fel fog lépni visszavonásukért.



"Nem hiszünk sem a fenyegetés diplomáciájában, sem a szankciók diplomáciájában, sem a zsarolás diplomáciájában, amelyeket az EU az utóbbi időben nemcsak Oroszország ellen, hanem a saját tagjai ellen is alkalmaz" - mondta.



Marine Le Pen, aki Leonyid Szluckij, az orosz alsóházi külügyi bizottság liberális demokrata elnökének meghívására érkezett Moszkvába, találkozott Vjacseszlav Vologyin házelnökkel is, s (a szankciókra utalva) reményét fejezte ki, hogy Franciaország legalább a saját területén képes lesz megszüntetni az orosz állampolgárok feketelistázását.



Szluckij az Interfax hírügynökségnek nyilatkozva "bátor cselekedetnek" minősítette, hogy Le Pen a jövő hónapban esedékes francia elnökválasztás előtt Oroszországba látogatott.

MTI