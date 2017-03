Átköltöztetik a budapesti repülőgép múzeumot

2017. március 24. 18:18

A Budapest Airport fejlesztése miatt elköltöztetik jelenlegi helyéről az Aeropark repülőgép-múzeumot, amely emiatt várhatóan csak májustól fogad újra látogatókat.

Az Aeroparkot működtető Légiközlekedési Kulturális Központ (LKK) és a Közlekedési Múzeum MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a jelenlegi helyéről csak pár méterrel odébb költöznek a múzeum repülőgépei és a magyar légiközlekedéshez köthető eszközök, berendezések. A 4-es főúthoz közelebb eső területen színvonalasabb és nagyobb szabadtéri kiállítótéren mutatja majd be a múzeum a magyar légiközlekedés történetét.

A beruházás keretében BKK buszmegálló és az Aeroparkhoz vezető gyalogút, valamint új, könnyűszerkezetes épületek is létesülnek, a látogatók számára pedig ingyenes parkolót alakítanak ki. Emellett lesz szimulátor, valamint új kávézót, jól felszerelt repülős ajándékboltot is kialakítanak, és a tervek között szerepel a légiforgalmi irányítást bemutató tárlat is. Minden kiállított repülőgép négy irányból külön intenzív megvilágítást kap.

mti