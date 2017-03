Fidesz: bizniszelnek a Soros-féle migránsszervezetek

2017. március 25. 15:39

A Fidesz szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága Magyarországot elítélő, a "józan ésszel és a jogérzékkel is szembe menő" döntése leleplezi, hogy a "Soros-féle migránsszervezetek tízmilliárdokat kereshetnek a migránsbizniszen".

Hidvéghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója szombaton Budapesten sajtótájékoztatón elmondta, a bíróság a közelmúltban arra kötelezte Magyarországot, hogy két bangladesi elutasított menedékkérőnek 3-3 millió forintos kártérítést, az őket képviselő Helsinki Bizottságnak pedig további 2,7 millió forintos perköltséget kell fizetnie.

Hangsúlyozta, a "Soros György által támogatott Helsinki Bizottság" saját maga kereste meg a két férfit, hogy cinikus módon felhasználja őket a Magyarország elleni támadásához.

A Fidesz politikusa szerint további hasonlóan abszurd ítéletek esetén Magyarországnak összesen több mint 40 milliárd forintot kellene fizetnie a Soros György által támogatott szervezeteknek, és további ugyanekkora összeget az elmúlt időszakban érkezett 15 ezer elutasított menedékkérőnek és illegális határátlépés miatt őrizetbe vetteknek.

"Így még érthetőbb, hogy a Soros-szervezetek miért támadják olyan vehemensen és olyan szélsőségesen Magyarországot, továbbá miért használnak fel minden alkalmat, hogy országunkat befeketítsék Európában és más nemzetközi fórumokon" - jelentette ki. Megjegyezte: "ahogy lenni szokott, Soros György, amikor megtámad egy országot, eközben még egy kis pénzt is szívesen keres". "Most is ezt látjuk, ennek a jeleit mutatják ezek az ügyek" - tette hozzá.

Hidvéghi Balázs kiemelte: Magyarország azonban nem partner sem az illegális migrációban, sem a "migránsbizniszben".

A kormánynak meg kell támadnia a strasbourgi ítéletet, ellen kell állnia ennek a nemzetközi nyomásnak, és nem szabad hagynia, hogy a magyar emberek pénze az illegális bevándorlást és a "migránsbizniszt" segítse - nyomatékosította a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hidvéghi Balázs kérdésekre válaszolva elmondta, a Fidesznek egyelőre nincs kiérlelt álláspontja az óraátállítás eltörlésével kapcsolatban, de úgy gondolják, az Országgyűlésnek érdemes tárgyalnia erről a kérdésről.

mti