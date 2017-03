MEFS-ünnepség Gödöllőn a 110. születésnapon

2017. március 25. 18:13

Emléküléssel és kitüntetések átadásával ünnepelték szombaton a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) - Európa első egyetemi sportszövetsége - 110. születésnapját.

A Gödöllői Királyi Kastélyban tartott eseményen - amelyen köszöntőt mondott Adam Roczek, az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) elnöke is - Szabó Tünde sportért felelős államtitkár beszédében úgy fogalmazott, egy nép sikere mindig tetteiben és történelmében gyökerezik, abból táplálkozik.



"A magyar történelem lapjain, annak sorai között pedig szinte ragyognak a világszinten ismert és elismert magyar sporttörténelem jeles pillanatai. A sportszövetség 110 évvel ezelőtti célkitűzése, hogy +az ifjúság nagy egészét megnyerje a testi kultúra nagy eszméinek+, örök érvényű gondolat, amelyért mind a mai napig fáradhatatlanul küzdenek."



Szabó Tünde előre is tekintett: "Mi, sportszerető magyarok, akik hiszünk Magyarország jövőjében, tudjuk, a magyar tehetségek tiszteletére sokat játsszák a jövőben is a világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon és olimpiai játékokon a magyar himnuszt."



Az ünnepség keretében díjat vehettek át azok a hallgatók, akik a legtöbbet tették az egyetemi szabadidősport szervezéséért. Kitüntettek fiatal sportszakembereket, támogatókat, versenyszervezőket, a felsőfokú tanintézmények sportjáért a legtöbbet tevő sportvezetőket. Nyolc diák kapta meg a 2016-os év Egyetemi Sportolója Díjat, a MEFS Életműdíját hárman vehették át.



Kiss Ádám, a MEFS elnöke adta át Földesiné Szabó Gyöngyi professor emerita részére a hazai és nemzetközi egyetemi sport fejlesztéséért és támogatásáért végzett öt évtizednyi munkásságának elismeréséért a MEFS Örökös Tag Aranyjelvény színarany kitűzőjét.



A MEFS legrangosabb elismerését - a Frenkl Róbert Magyar Egyetemi Sportért Díjat - Pavlik Gábor professor emeritus kapta az egyetemi sportban végzett sok évtizedes munkájának elismeréseként.

MTI