Közgyűlést tartottak a franciaországi magyarok

2017. március 25. 20:55

Megtartotta harmadik közgyűlését szombaton a Franciaországi Magyarok Szövetsége (FRAMOSZ) a kelet-franciaországi Strasbourghoz közeli Saverne-ben.

A FRAMOSZ-t a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) felkérésre két évvel ezelőtt öt franciaországi magyar egyesület alapította a franciaországi magyar közösségek összefogása, a magyar nyelv, a magyarságtudat, a hagyományok és a kultúra ápolása terén kifejtett tevékenységek segítése érdekében.



Dabizs Mercédesz elnök a magyar kultúra megismerésén túl a magyar azonosságtudat megőrzését nevezte a FRAMOSZ legfontosabb céljának az MTI-hez eljuttatott közleményében.





A közgyűlésen a lyoni, a cote d'azuri, az aix-en-provence-i, a strasbourgi és a grenoble-i tagszervezetek vezetői beszámoltak tevékenységükről, melyek közül nem egy nemzetközi mércével is kiemelkedő jelentőségű.



A FRAMOSZ elnöke köszönetet mondott a Havasi János igazgatásával működő Párizsi Magyar Intézetnek a támogatásáért, majd részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők a magyar kulturális központ munkájáról, s az általuk felkínált további együttműködési lehetőségekről.



Az országos értekezlet tagjai elismeréssel szóltak a Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) ösztöndíjasainak nélkülözhetetlen munkájáról is.



A közgyűlés jelenlévői számára Maróti Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettese nyújtott átfogó képet a Balassi Intézet által biztosított oktatási és képzési lehetőségekről, Józan Ildikó, a strasbourgi egyetem lektora pedig az elzászi régió magyar nyelvi oktatási helyzetéről tartott tájékoztatást.



A FRAMOSZ és a KCSP ösztöndíjasainak következő - és európai szinten is egyedülálló - programja a május 25. és 28. között az Alpokban megrendezendő I. Nyugat-Európai Családi Népművészeti Tábor - olvasható a FRAMOSZ közleményében.

MTI