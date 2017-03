VB-selejtező - Tükörsima portugál győzelem

2017. március 25. 22:52

Portugália nemzeti csapata Lisszabonban 3-0-ra győzött a magyar labdarúgó-válogatott ellen a 2018-as világbajnokság selejtezőjének szombati összecsapásán.

A 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság selejtzőjének B-csoportjában a magyar válogatott a versenyben maradásért lépett pályára az Európa-bajnok Portugália otthonában. A tavaly nyári kontinenstorna 3-3--ra végződött csoportmeccse is reményt adhatott a drukkereknek és a csapatnak.



Az első félidő eseményei sajnos egyáltalán nem azt hozták, amire a magyar szurkolók számítottak. A portugálok kényelmesen, félgőzzel játszva tettek szert magabiztos előnyre, miközben a magyar csapatnak nemhogy lehetősége, de fellángolásai sem voltak. Nem arról volt szó, hogy a portugálok percenként helyzetbe kerültek volna, de nagy erőkifejtésre nem késztette őket Bernd Storck csapata. Nem ütköztek a játékosok (az eslő 45 percben két magyar szabálytalanságot jegyeztek fel a statisztikusok, nem állították meg a portugálokat, és ha Gera Zoltánékhoz került a labda, akkor is úgy tűnt, mintha beérték volna a 0-0-val. Már ameddig annyi volt az eredmény...



De menjünk időrendben.

A 7. percben Cristiano Ronaldo könnyedén fordult le Viníciusról, majd nagyjából harminc méterről fölé-mellé lőtt .



A 13. André Silvát rúgta fel Vínicius (ismét ő), így aztán Ronaldo lőhetett szabadrúgást 21 méterről, de a sorfalban álló Szalai Ádámról szögletre ment a labda, de a sarokrúgásból nem lett semmi.



A 19. percben Gulácsi péter húzta le Ricardo Quaresma szögletét. Az ellentámadásnál Szalai Ádám lövése leterítette Cedricet, a portugálok hátvédje rövid ápolás után folytathatta a meccset.



A 20. percben Nagy Ádám hibájából indultak a hazaiak. A Bologna középpályása a félpálya környékén labdát vesztett William Carvalhoval szemben, a támadás végén Quaresma kapura lőtt a magyar tizenhatos bal oldali sarkánál, azonban a visszaérő Nagy belelépett, de így remek beadás lett belőle, Ronaldo azonban mellé fejelt. Az biztos, Quaresma és Ronaldo sem oda szerette volna továbbítani a labdát, ahova ment, márpedig esetükben ez szokatlan.



A 32. percben a kezdőcsapat egyetlen nem Európa-bajnok portugálja, André Silva szerezte mega vezetést a portugáloknak. Miközben mindenki a négy játékosunkkal szemben a magyar kapu felé labdát vezető Ronaldót figyelte, Bese is behúzódott rá, így amagyra jobbhátvéd helyén teljesen üresen érkező balhátvéd, Guerreriro egyből keresztbe passzolta a labdát, amelyet az ötösről paskolt be Silva. A kontinens legjobb csapata ezzel 1-0-ra vezetett.



Nem sokáig váratott magára a második portugál gól: Egy felívelt labdát André Silva jobb vádlival tett vissza a csapatkapitánynak, aki jobb talppal átvette, majd ütemvesztés nélkül ballal laposan a magyar kapu bal alsó sarkába lőtt, Gulácsi nem érte el, hiába vetődött. Portugália 2-0-ra vezetett a szép akció után.



A magabiztos előnytől a még az addiginál is nyugodtabb, felszabadultabb portugálok a 40. percben tovább növelhették volna előnyüket, de Ronaldo spiccel (!) Gulácsi kezébe ollózott (!).





A szünet után Lang Ádám már nem, Lovrencsics Gergő viszont kifutott a pályára, a csere szerkezeti váltást is hozott, a 0-0-t őrizni hivatott ötfős védelemre már nem volt szükség, előrébb viszont elfért az erősítés (még ha Lovrencsics olykor-olykor vissza is zárt jobbhátvédbe). Gyurcsó Ádám és Lovrencsics a bal., illetve a jobb szélen ügyködtek, középen maradt Gera és Nagy, előrébb Dzsudzsák (amolyan szabad szerepkörben), még előrébb Szalai próbálkozott.



A második félidőben szinte végig mezőnyjátékot láthattunk, alacsony iram (de az első félidőnél nagyobb, még ha az nem is volt nehéz) mellett szinte semmi látványos vagy érdekes esemény nem történt.



A 65. percben Ronaldo a magyar tizenhatos bal oldali sarkától, körülbelül tizennyolc méterről lőtt szabadrúgást. Szokásával ellentétben ezúttal belső rüszttel a hosszú alsó sarokba lőtte, Gulácsi hiába próbált visszavetődni oda, ahol eredetileg állnia kellett volna. Ezzel 3-0-ra vezetett Portugália.



A 68. percben Dzsudzsák révén feljegyezhettük az első kapura tartó magyar lövést, de Rui Patricio kezéből csupán egy picit csúszott ki a zuhogó esőtől nedves labda.



A meccs hátralévő része csendben lecsorgott. A magyarok a mostani kudarccal továbbra is nyeretlenek Portugália ellen, négy döntetlen mellett ez volt a nyolcadik vereségük, ráadásul sorozatban harmadszor kaptak ki 3-0-ra Portugáliában, ahol 1956 óta gólt sem szereztek.



Legközelebb június 5-én Oroszországot fogadja barátságos mérkőzésen Storck csapata, majd négy nappal később Andorra vendége lesz vb-selejtezőn.A portugálok otthonában 3-0-s vereséget szenvedő magyar válogatott ezzel a B-csoport harmadik helyén áll hét megszerzett ponttal, öttel lemaradva a pótselejtezős helyen álló Portugália, illetve nyolccal az egyenes kijutó helyet birtokló Svájc mögött.



Világbajnoki selejtező, B-csoport, 5. forduló



Portugália-Magyarország 2-0 (2-0)



Lisszabon, Estádio da Luz, 55000 néző. Vezette: Marciniak



Gólszerzők: Silva (32. perc), Ronaldo (36. p., 65.)



Sárga lap: Dzsudzsák (61. p.), Gera (76. p.), Kádár (83. p.)



Portugália: Rui Patrício - Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro - Quaresma, André Gomes (Pizzi, 86. p.), William Carvalho, Joao Mário (Joao Moutinho, 83. p.) - André Silva (Bernardo Silva, 67. p.), Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Fernando Santos



Magyarország: Gulácsi - Bese, Lang (Lovrencsics, 46. p.), Vinicius, Kádár, Korhut - Dzsudzsák, Gera, Nagy, Gyurcsó (Kalmár 69. p.) - Szalai. Szövetségi kapitány: Bernd Storck

m4sport.hu