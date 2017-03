És akkor jött a virtuális fekete autó

2017. március 25. 23:43

Mint a médiából ismert, tegnap a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) a Szabadságvédő Alapítvány (SZAVA) jogvédő támogatásával keresetet nyújtottunk be a Heineken ellen amiatt, mert szerintünk a termékein és az emblémáján használt vörös csillag sérti a kommunista diktatúra áldozatait, nem méltó a magyar nemzethez, mely e jelkép alatt sokat szenvedett. Azt kívánjuk elérni, hogy a Fővárosi Törvényszék tiltsa el a Heinekent a vörös csillag használatától.

Néhány óra telt el azután, hogy a közösségi médiában is hírt adtunk róla, bepereltük a Heinekent a vörös csillag miatt, mire a Facebook kitiltott az oldalról (facebook.com/palfalvimilan). Okot természetesen nem adtam az elhallgattatásra, és magyarázatot talán ezért sem kaptam a miértre.

Félelmetes belegondolni, mi lenne, ha ez nem a virtuális térben történik. Azért így is elég elképesztő. Ez az eljárás ugyanis, ha nem is fizikailag, de mégiscsak a megtorlás logikáját, az ordas eszméket idézi.

Ezért is hálásak lehetünk elődeinknek, akik megküzdöttek a magyar szabadságért, mert nekik is köszönhetően, nekünk már csak ilyen jellegű és mértékű problémákkal kell szembenéznünk, és nem kell, hogy ott lebegjen előttünk az Andrássy út 60. rémképe, ha szabadon elmondjuk a véleményünket, például a vörös csillagról.

A virtuális térben is létező mai ember számára a virtuális fekete autót a Facebook kitiltás jelképezhetné. A hasonlat persze méltatlan az áldozatokhoz, de az eljárás menetét tekintve sajnos nagyon is egybevág. Szabadon elmondjuk a véleményünket, ami a magyar jogrend és az európai kultúra szerint is vállalható, emiatt (titokban) jelentenek minket, az esetet önkényesen eldönti valaki és szankcionál. Így működött a kommunista diktatúra is.

Úgy helyes, ha mindenki elmondhatja a véleményét és nem kell azzal számolnia, hogy emiatt indokolatlan, igazságtalan és jogtalan hátrány éri. Tudom, hogy engem most ez ért, de csak annyiban foglalkozom vele, hogy felhívjam az emberek figyelmét, a virtuális világban is működnek még azok a mechanizmusok, amelyek eltörléséért a diktatúra áldozatai harcoltak. A neve: önkény.

A Heineken vörös csillag használatának betiltását mi nyíltan, a demokratikusan elfogadott jogrendszerünk keretein belül kezdeményeztük, amiről hírt adtunk a közösségi médiában is. A Facebook viszont önkényesen és szelektíven járt el a szólásszabadsággal szemben a kitiltásommal, ami kijózanító tanulsága a virtuális világnak. Az ideológiai kettős mérce pedig csendben megbújik és működik ott, ahol a szankciókról döntenek.

Zuckerberg úr igazán megnézhetné kik ülnek a fekete autóiban és újragondolhatná ezt az önkényes rendszert, aminek a trónján ül.

Mi pedig csak azért is elmondjuk újra: Le a vörös csillaggal!

Pálfalvi Milán

Szabadságvédő Alapítvány