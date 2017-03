A Deutsche Bank nem adja fel a londoni székhelyet

2017. március 26. 11:54

A brexit után sem adja fel londoni pozícióit a legnagyobb német kereskedelmi pénzintézet: a Deutsche Bank (DB) 2023-tól egy, a Cityben jelenleg épülő székházba kívánja költöztetni dolgozóit, mégpedig 25 éves bérleti szerződés keretében. A hírt tegnap közlő Bloomberg hírügynökségnek az ingatlanfejlesztő megerősítette az értesülést, de egyezség még nem született. Nem a világon százezer főt foglalkoztató német bank az egyetlen, amelyik meg akarja erősíteni jelenlétét az azt követő időszakra is, hogy a britek – várhatóan 2019-ben – elhagyják az Európai Uniót. A francia Crédit Agri­cole például 2025-ig hosszabbította meg londoni székháza bérleti szerződését.

Ezzel együtt az általános tendencia inkább az, hogy a nagybankok visszavesznek londoni jelenlétükből, és Frankfurt, valamint Dublin léphet a brit főváros helyére. A J. P. Morgan mintegy négyezer, a szintén amerikai Morgan Stanley és Goldman Sachs, valamint a svájci UBS 1000-1500 dolgozóját költöztetheti máshová.

Sőt – kisebb mértékben – brit bankok, mint a Standard Chartered és a Barclays is Dublin felé fordultak, az ír fővárost nézték ki leendő uniós csomópontjuknak. Más szektorokban is sokan távoznak: a BNP Paribas számai szerint a tavaly júniusi brexitnépszavazást követően 19 százalékkal csökkent az irodabérleti kereslet London központjában.

Számítások azt jelzik, hogy a brexit miatt a bankszektorban tízezer, az egyéb pénzügyi szolgáltatásokban pedig húszezer állás szűnhet meg, de van olyan becslés is, amelyik azt valószínűsíti, hogy 232 ezer munkahelyet kell majd felszámolni. Korábban arról is voltak hírek, hogy egyes tevékenységek terén Közép-Európa – például Varsó vagy Budapest is – otthont adhat a brit fővárosból távozóknak.

A Deutsche Bank jelentőségét e vonatkozásban az adja, hogy az EU vezető gazdasága legnagyobb mérlegfőösszegű pénzintézetének londoni jelenlétéről van szó. Londoni bérleti tervei dacára azonban a DB általában véve gondokkal küszködik, súlyos lefaragásokra kényszerül, korábbi kalkulációi szerint jövőre kilencezer munkavállalójának mondhat búcsút otthon és külföldön (a százezer dolgozó csaknem fele németországi).

Elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója elmarad a várttól, a bank 2010 óta negyedszer szorul – ezúttal nyolcmilliárd eurós – feltőkésítésre, miközben pénzügyi visszaélések miatt az Egyesült Államokban is több milliárd dollár bírságot fizethet úgy, hogy további eljárások is indulhatnak ellene. Az értékpapír-kereskedési gyakorlata után devizapiaci manipulációért is felelősségre vonhatják.

