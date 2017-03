A Hamász lezárta a Gázai övezet izraeli átkelőhelyét

2017. március 26. 12:13

A Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet mindkét irányban lezárta az övezet Izraelbe vezető személyforgalmi átkelőhelyét Ereznél, valamint lezárta a tengeri övezetét is Gáza városnál Mazen Fakha Hamász-vezető pénteki meggyilkolása miatt - jelentette az izraeli közszolgálati rádió vasárnap.

Csakis rendkívüli humanitárius esetekben nyitják meg az erezi átkelőhelyet, de a teherforgalmat biztosító, Kerem Salomnál lévő határátkelő zavartalanul üzemel. A gázai part menti tengeri övezetet azért zárták le, mert az al-Hajat pánarab hírlap szerint Mazen Fakha támadói a tenger felől érkeztek, majd arra is távoztak kivégző küldetésük végrehajtása után.



Fakhát egy hangtompítós fegyverrel péntek éjjel lőtték négyszer fejbe Gáza egyik délnyugati kerületében, annak az épületnek a bejáratánál, ahol lakik. A Hamász köreiből azt nyilatkozták egy arab újságnak, hogy Fakha agyonlövésének ügyében több irányban is nyomoznak.



Az izraeli katonai rádió arról számolt be, hogy az izraeli hadsereg küldöttei korábban több alkalommal is felkeresték Mazen Fakha Ciszjordániában élő apját, és arra kérték, bírja rá a fiát Izrael-ellenes ténykedésének abbahagyására, és maguk is megfenyegették telefonon, hogy messzire elér az izraeli biztonságiak karja, ha nem függeszti fel tevékenységét.



A Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint ugyanakkor noha Izrael a legfőbb gyanúsított, de mégsem egyértelmű, hogy Jeruzsálem áll a kivégzés mögött, mert a Palesztin Hatóságnak, a gázai szalafista mozgalomnak, sőt a Hamásznak is jó oka volt Fakha megölésére.



Izraelnek azért állt érdekében kivégzése, mert a Hamász ciszjordániai szervezésével, onnan kiinduló terrorakciók előkészítésével foglalkozott, noha a Gázai övezetbe száműzték, amikor 2011-ben kiszabadult kilencszeres életfogytiglani börtönbüntetéséből az egyiptomi közvetítéssel létrejött fogolycsere keretében.



Jeruzsálem nem vállalta magára Mazen Fakha megölését, de a gyilkossággal egyszerre üzenhette a terrorhoz visszatért többi szabadon engedett fogolynak és a Hamász újonnan megválasztott vezetésének, hogy sehol, még a Gázai övezetben sem lehetnek biztonságban, ha merényleteket készítenek elő Izrael ellen.



A ynet szerint a Hamászban soha nem ódzkodtak a vezetéssel szemben rivális, és túl nagy hatalomra törő vezetők, valamint az Izraellel együttműködök kivégzésétől, és lehet, hogy Fakhát ezen okok miatt ők tették el láb alól.



A szalafista mozgalom bosszúból ölethette meg a Hamász jelentős vezetőjét, mert az utóbbi időkben számos szalafista aktivistát letartóztattak az övezetben egyrészt az egyiptomi közeledés jegyében, másrészt mert rakétákkal lőtték Izraelt, amiért a Hamász komoly árat fizetett az izraeli ellencsapásokban.



A Palesztin Hatóság legnagyobb politikai ellenfele a Hamász, és ezért végezhetett a Ciszjordániában Hamász-sejteket szervező, noha Gázában élő Fakhával, - bár a ynet ezt a változatot tekinti a legkevésbé valószínűnek.



Bárki is végezte ki a Hamász egyik vezetőjét, Izraelben a határ mentén a katonai rádió beszámolója szerint teljes készültségbe helyezték az izraeli hadsereget, és felkészültek az országon belül máshol történő válasz-merényletek megakadályozására is.

MTI