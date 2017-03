Népszavazás lehet a török csatlakozási kérelemről is

2017. március 26. 12:22

Recep Tayyip Erdogan török elnök kijelentette szombaton, hogy Törökország tarthatna egy második népszavazást is az elnöki hatalom kibővítéséről esedékes áprilisi referendum után, mégpedig arról, hogy folytassák-e az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalásokat.

Nagy-Britanniának az EU-ból történő kilépését (Brexit) példaként felhozva, Erdogan azt mondta, hogy hasonló referendumot “esetleg” Törökországban is tarthatnak az április 16-i szavazás után. A török elnök hozzátette, hogy tiszteletben tartaná az eredményt, bárhogyan is döntenek erről az emberek.

Erdogan ezt Antalyában egy török-brit fórumon vetette fel, olyan időszakban, amikor Ankara éles konfliktusba került több európai uniós tagállammal – köztük is különösen Hollandiával és Németországgal -, amiért azok megakadályozták, hogy török politikusok az április 16-i népszavazás közeledtével kampányrendezvényeket tartsanak a helyi török közösségek előtt.

A török külügyminisztérium szombaton éppen Svájc ankarai nagykövetének helyettesét rendelte be, hogy tiltakozzon egy berni megmozdulás miatt, amelyen az Ankara által terrorszervezetként kezelt Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) támogatói is megjelentek, és arra biztatták honfitársaikat, hogy szavazzanak nemmel az áprilisi török referendumon.

Erdogan egy korábbi szombati nagygyűlésen élesen kikelt azok ellen, akik azzal riogatnak, hogy az áprilisi népszavazás sikere esetén Törökországot nem fogják beengedni az Európai Unióba. “Április 16-a szakítási pont lesz” – mondta az elnök, arra utalva, hogyan alakulhat az EU és Törökország viszonya, ha az “igenek” győznek.

“Ezt az ügy is a tétek között lesz, mert Törökország senkinek nem a pofozógépe” – tette hozzá.

Erdogan a héten többször is beszélt már arról, hogy az elnöki rendszer bevezetéséről döntő április 16-ai népszavazás után Törökország átgondolja az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatait, és meghozza a szükséges döntést. A CNN Türk török hírtelevíziónak adott csütörtöki interjújában külön kiemelte, hogy felülvizsgálják majd a Brüsszellel tavaly kötött menekültügyi megállapodást is.

hirado.hu - MTI