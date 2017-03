Migrációs válság - az EPP új javaslatokkal készül

2017. március 26. 16:31

Az Európai Néppárt (EPP) a migrációs válság rendezéséről készül határozatot elfogadni közelgő kongresszusán, melyben azt szorgalmazza, hogy valamennyi menedékkérő az Európai Unión kívül - származási országában, vagy az unió határai kívül felállítandó menekültközpontokban - várja meg kérelme elbírálását.

Ezt Siegfried Muresantól, az EPP szóvivőjétől tudta meg a román News.ro hírügynökség, amely az EPP március 29-30-án Máltán megrendezendő kongresszusáról közölt interjút az EP-képviselővel vasárnap.



"Jelenleg mindenki bejöhet az EU-ba, aki azt állítja, hogy hazájában politikai üldöztetésnek van kitéve, menedékkérelmének elbírálása pedig hónapokat vesz igénybe. Aztán ha kiderül, hogy mégsem jogosult a menedékre, uniós pénzen kell visszaszállítani származási országába, miután szintén az uniós adófizetők pénzén töltött több hónapot Európában. Ennek véget akarunk vetni" - magyarázta a szóvivő.



Úgy vélekedett, a migrációs válság megoldása érdekében az EU-nak segítenie kell a Közel-keleti és Észak-afrikai származási, illetve tranzit-országokat, be kell fektetnie áram-, víz- és csatornahálózatuk fejlesztésébe, mert ez az infrastruktúra most nyilvánvalóan túlterhelt.



Az EPP azt akarja, hogy az Európába érkezett illegális bevándorlók mielőbb visszatérjenek származási országukba, a menedékkérelmeket pedig ezentúl csak az EU-n kívül lehessen beterjeszteni - szögezte le Muresan. Hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy a származási országok egy részében - például Szíriában - katonai konfliktus van, ezért az EU-nak olyan menekülttáborokat kell építenie ezekben az országokban, vagy az unió határán kívül, amelyekben a bajba jutottak biztonságos zónákban terjeszthetik be menedékkérelmüket.



Az európai jobbközép pártokat tömörítő ernyőszervezet máltai kongresszusán a tagországok rendőrségei és hírszerző szolgálatai közötti együttműködés erősítéséről is határozatot készülnek elfogadni.



Arra a kérdésre, hogy milyen eséllyel kerülhetnek be az uniós jogrendbe az EPP szintjén megfogalmazott politikai törekvések, a szóvivő kifejtette: mivel az EPP határozatainak elfogadásában a pártcsalád valamennyi tagpártja, minden néppárti állam- és kormányfő, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság (EB) elnöke is részt vesz, várható, hogy az EB olyan jogszabály-tervezetet dolgozzon ki, amely összhangban áll az EPP javaslataival.

MTI