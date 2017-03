Rudd: a portáloknak fel kell lépniük a terrorizmus ellen

2017. március 26. 16:36

A brit belügyminiszter szerint a közösségi médiaportáloknak a jelenleginél aktívabban fel kell lépniük az online felületeikkel visszaélő terroristák ellen.

Amber Rudd a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak írt cikkében közli: a brit kormány hamarosan közzéteszi felülvizsgált terrorizmusellenes stratégiáját, amelynek sarkalatos fontosságú eleme lesz a fellépés az online felületeken terjedő radikalizáló tartalmak ellen.



Rudd a szerdai londoni merényletre utalva azt írja: minden támadás újból és újból igazolja az internet szerepét az erőszakra uszító tartalmak és a szélsőséges ideológiák minden létező formájának terjesztésében.



A brit hatóságok máris komoly erővel lépnek fel ez ellen: 2010 óta, az erre szakosított rendőrségi ügyosztály jelzései alapján több mint 250 ezer olyan internetes tartalmat távolítottak el, amelyek valamilyen módon a terrorizmushoz kötődtek.



A hatóságok azonban ezzel a feladattal nem tudnak egyedül megbirkózni, ehhez szükség van az olyan közösségi médiavállalatok segítségére is, mint a Google, a Twitter, a Facebook, vagy a kisebb platformok közül például a Telegram, a Wordpress és a Justpaste.it - írta vasárnap megjelent cikkében a brit belügyminiszter.



Amber Rudd szerint ezeknek a cégeknek új technológiákat kell kidolgozniuk a globális fenyegetés elleni fellépéshez.



Rudd közölte cikkében: mindezek megvitatása végett a jövő héten találkozik e cégek képviselőivel, és személyesen kérni fogja őket mindezek végrehajtására.



A belügyminiszter ugyanebben a témában nyilatkozott a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának is. Arra a kérdésre, hogy a brit kormány kész lenne-e akár törvényi erővel rákényszeríteni a közösségi médiacégeket például az üzenőfelületek titkosságának feloldására, Amber Rudd kitérően válaszolt, mondván: mindenképpen szükséges, hogy a biztonsági szolgálatok "bejuthassanak a terroristák közötti kommunikációba". Hozzátette: ezt is felveti a szektor vállalataival tervezett megbeszélésén, "és meglátjuk, mire megyünk".



Boris Johnson brit külügyminiszter szintén a közösségi médiafelületek fenntartóit és az internetszolgáltatókat bírálta a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak nyilatkozva. Johnson "gusztustalannak" nevezte, hogy ezek a cégek még dzsihadista tartalmak mellett megjelentetett hirdetésekből is anyagi hasznot húznak.



Hozzátette: a közösségi médiacégeknek olyan új rendszereket és algoritmusokat kell kifejleszteniük, amelyek érzékelik és eltávolítják ezeket a tartalmakat. Johnson szerint ideje, hogy e vállalatok "felelősségteljes magatartást tanúsítsanak, mivel ezt eddig nem tették".

MTI