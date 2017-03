Hatalmas moszkvai korrupcióellenes tűntetés

Több mint félezer más tüntetővel együtt őrizetbe vették Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust az általa szervezett, a hatóságok szerint törvényellenesen megtartott moszkvai vasárnapi korrupcióellenes megmozduláson.

Az Eho Moszkvi rádióállomás helyszíni beszámolója szerint a belvárosi Tverszkaja utcára meghirdetett "tiltakozó sétán" 30 ezren, a rendőrség szerint viszont pedig csak 8 ezren vettek részt. Navalnijt azonnal kiemelték a tömegből, amint megjelent a metróból kilépve helyszínen.



Több száz tüntető próbálta megakadályozni, hogy a hatóságok elszállítsák Navalnijt. A Puskin-térről a rohamrendőrök gumibotozással szorították ki a tömeget. A belváros fölött helikopterek köröztek. Sajtójelentések szerint újságírókat is őrizetbe vettek.



A Kreml előzetesen törvénytelennek és provokációnak minősítette a megmozdulást, a belügyminisztérium pedig arra hívta fel a moszkvaiakat és a fővárosba utazókat, hogy maradjanak távol a tiltakozástól. A szervezők ezzel szemben, egy alkotmánybírósági ítéletre hivatkozva azt hirdették, hogy mivel a hatóságok a törvény által előírtakkal szemben, a tüntetési kérelem benyújtása utáni három napon belül nem kínáltak fel alternatív helyszínt a Tverszkajával szemben, a tüntetés automatikusan legálissá válik.



Navalnij kezdeményezésére Oroszországban a nap folyamán több nagyvárosban korrupcióellenes megmozdulás volt. Ezeket kiváltó oka az volt, hogy a Navalnij vezette Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány egy, a hónap elején közzétett videóban 70 milliárd rubel értékű korrupcióval vádolta meg Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnököt (1 rubel mintegy 5 forintot ér). Több helyszínen nyíltan követelték a kormányfő távozását.



A szervezők szerint az országos akció részvevőinek száma elérte a százezret. Ez az elégedetlenség legjelentősebb szervezett megnyilvánulása Oroszországban a parlamenti választási csalások ellen 2011-2012-ben megtartott tiltakozások óta. Mindez egy évvel az elnökválasztás előtt történik, amelyen reményei szerint Navalnij is elindulhat majd a hivatalban lévő Vlagyimir Putyinnal szemben.



Az Eho Moszkvi rádió szerint egyébként most több mint 850 tiltakozót állítottak elő Moszkvában - ezt az adatot hivatalosan nem erősítették meg -, kétszer annyit, mint 2012-es a Bolotnaja téri megmozduláskor.



A több tucatnyi városra kiterjedő vasárnapi tüntetéseket egyes településeken annak ellenére is megtartották, hogy arra a szervezők nem kaptak hivatalos engedélyt. Sajtójelentések szerint Szentpéterváron 5-10 ezren (a rendőrség szerint 3 ezren), Novoszibirszkben mintegy 1,5-2 ezren (Navalnij szerint 4 ezren, Irkutszkban, Tomszkban, Krasznojarszkban és Cseljabinszkban pedig mintegy ezren tüntettek.



Előállítások Moszkva mellett Szentpéterváron, Vlagyivosztokban, Habarovszkban, Szamarában, Mahacskalában (150 fő) és Jekatyerinburgban történtek, Krasznodarban pedig, ahol 100 embert vettel őrizetbe, könnygázt is bevetett a rendőrség. A hatóságok több helyen csak a települések perifériáján engedélyezték a megmozdulást.



Navalnijt a tervek szerint hétfőn bíróság elé állítják. Alapítványának tagjai ellen a szélsőségesség gyanújával indult vizsgálat.



Az állami televíziós csatornák a tüntetésekről nem számoltak be. A hivatalos hírügynökségek több órás késéssel jelentettek a moszkvai eseményekről, főképp azt hangsúlyozva, hogy a tüntetés törvénytelen volt.