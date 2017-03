A CDU nyerte a Saar-vidéki tartományi választást

2017. március 26. 22:18

Az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) nyerte meg a németországi Saar-vidéken vasárnap rendezett tartományi törvényhozási (Landtag-) választást.

A vasárnap este kihirdetett hivatalos, előzetes végeredmény szerint a CDU a szavazatok 40,7 százalékát szerezte meg, 5,5 százalékponttal meghaladva a legutóbbi, 2012-ben tartott választáson elért 35,2 százalékot.



Az eddigi, és várhatóan jövőbeni koalíciós társ, a szociáldemokrata párt (SPD) 29,6 százalékkal a második helyen végzett, 1 százalékponttal elmaradva az öt évvel ezelőtti 30,6 százaléktól.



Az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) a szavazatok 12,9 százalékát szerezte meg, 3,3 százalékkal elmaradva a 2012-es 16,1 százaléktól.



A CDU-tól jobbra álló, 2013-ban alapított Alternatíva Németországnak (AfD) a szavazatok 6,2 százalékával jutott be a saarbrückeni Landtagba.



A Zöldek az öt évvel ezelőtti 5 százalék után 4 százalékos eredményt értek el, kiestek a tartományi gyűlésből.



Nem érte el az 5 százalékos bejutási küszöböt a Kalózpárt sem, amely a 2012-es 7,4 százalék után a szavazatok 0,7 százalékát szerezte meg.



A liberális FDP 3,3 százalékot ért el, nem szerezte vissza a 2012-es választáson elért 1,2 százalékos eredmény miatt elveszített képviseletét a Landtagban.



Saar-vidék a legkisebb német tartomány, a választásra jogosultak száma 775 ezer volt, ami alig 1 százaléka az ország teljes lakosságának. A részvételi arány 69,7 százalékra emelkedett a 2012-es 61,6 százalékról. Több mint 540 ezren adták le voksukat, az öt évvel ezelőtti 491 ezer után.



A CDU szavazóinak száma csaknem 50 ezerrel emelkedett, 169 ezerről 217 ezerre. Az SPD is növelte szavazói számát, 147 ezerről 157 ezerre.



Az 51 fős Landtagban a CDU 24, az SPD 17, a Baloldal 7, az AfD 3 képviselői helyet szerzett.



Annegret Kramp-Karrenbauer tartományi miniszterelnök a választás után kiemelte, hogy Saar-vidék a 2012-ben alakított CDU-SPD koalíció folytatására szavazott, és elutasította a az SPD és a Baloldal kilátásba helyezett együttműködését. Ez országos jelentőségű, fontos üzenet a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra tekintve.



A miniszterelnöki tisztséget hat éve betöltő, rendkívül népszerű politikus hangsúlyozta: a választók azt is kifejezték, hogy elégedettek a munkájával és azt szeretnék, ha továbbra is ő vezetné a tartományi kormányt, és Saar-vidék baloldali fordulat helyett kitartana "a közép" politikája mellett.



Martin Schulz SPD-elnök, kancellárjelölt elismerte, hogy pártja nem érte el célját a tartományban, de szavai szerint ez nem azt jelenti, hogy nem éri el legfőbb célját, a politikai fordulatot egész Németországban. Az SPD-nek kitartásra és egységre van szüksége, hiszen a Bundestag-választás kampánya "nem sprint, hanem maratonfutás" - mondta.



Az Európai Parlament volt elnöke azzal kapcsolatban, hogy miként érvényesült Saar-vidéken a "Schulz-hatás" - vagyis megjelenése a német országos politikában, aminek révén szövetségi szinten jelentősen emelkedett az SPD támogatottsága -, azt mondta, hogy a tartományban inkább a miniszterelnök népszerűsége, a "Kramp-Karrenbauer-hatás" érvényesült.

MTI