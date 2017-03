A csillagok születését tanulmányozza a díjas csillagász

2017. március 27. 14:01

A csillagok születését tanulmányozza Kóspál Ágnes csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának munkatársa, akit az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) és a L'Oréal nők számára létrehozott nemzetközi tudományos díjával tüntettek ki Párizsban.

"A csillagok keletkezést kutatom, például azt, hogyan születnek a Naphoz hasonló csillagok és a Földhöz hasonló bolygók" - fejtette ki a kutató az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



A fiatal tudós elmondta, hogy nagyon nehéz egy olyan, 4,5 milliárd éves csillag keletkezésére következtetni, mint amilyen például a Nap is, de mivel jelenleg is zajlik csillagkeletkezés a tejútrendszerben, azok megfigyelésével lehet következtetések levonni.



A kutató, munkatársaival együtt a chilei Atacama-sivatagban működő ALMA rádióteleszkóp-rendszer segítségével vizsgálja a most születő csillagok körüli anyaghalmazt, az úgynevezett korongok szerkezetét, emellett fejleszti a mérések értelmezéséhez szükséges modellezési hátteret is. A csillagokat körülvevő por- és gázkorongokkal kapcsolatos eredményei olyan modern műszerek és távcsövek megalkotásához járulnak hozzá, amelyek előmozdíthatják a csillagászat további fejlődését, illetve segítenek megérteni a mi naprendszerünk kialakulását is.



A L'Oréal-UNESCO A nőkért és a tudományért elnevezésű díjat 15 fiatal tehetséges kutatónak adták át pénteken 19. alkalommal. A világ minden tájáról érkezett, mintegy 1500 pályázatból a nyerteseknek a 15 ezer euróval (4,6 millió forinttal) járó díjat egy 12 tudósból álló zsűri ítélte oda.



Kóspál Ágnes felidézte, hogy a nemzetközi elismerésre azok a kutatónők pályázhattak, akik hazájukban már elnyerték a L'Oréal és az UNESCO A nőkért és a tudományért ösztöndíját. Ezt ő, 2015-ben, másodmagával együtt érdemelte ki.

MTI