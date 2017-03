Újabb ukrán katonák estek el Donyeck mellett

2017. március 27. 14:57

Három ukrán katona hat meg és nyolc megsebesült az elmúlt egy napban a kelet-ukrajnai fronton - közölte hétfői kijevi sajtótájékoztatóján Andrij Liszenko, a védelmi minisztérium hadműveleti ügyekben illetékes szóvivője.

Liszenko elmondta, hogy a Donyeck melletti Avgyijivka településnél vesztette életét a három katona, továbbá a nyolc sérültből három is ott sebesült meg.



A kijevi hadműveleti parancsnokság szokásos reggeli közleménye szerint jelentősen megnőtt a szakadár tüzérségi támadások intenzitása. Az elmúlt 24 órában összesen 88-szor lőtték a katonák állásait, a támadások kiterjedtek a frontvonal teljes hosszára. A közlemény szerint a szakadárok harckocsikat és a minszki egyezmény által tiltott nehéztüzérségi fegyvereket is bevetettek.



A legtöbb tűztámadás a frontvonal déli szakaszán, Mariupol Azovi-tengerparti kikötőváros térségét érte. Hetek óta súlyos a helyzet a Donyeck melletti Avgyijivkánál, vasárnap ezen a településen is csapódtak be tüzérségi lövedékek. A nemzeti gárda közlése alapján Grad rakéta-sorozatvetővel lőtték a szakadár erők a várost, ahol 18 épületben keletkeztek komoly károk, néhány ezek közül teljesen összeomlott. A polgári lakosok közül a közlemény szerint senki sem esett áldozatul.



A DAN szakadár donyecki hírügynökség az önkényesen kikiáltott "népköztársaság katonai parancsnokságától" származó értesülésre hivatkozva azt jelentette, hogy az elmúlt napban az ukrán fegyveres erők 63-szor lőtték a szakadár területet. Azzal vádolták az ukrán hadsereget, hogy összesen 18 település ellen indítottak támadást, és úgyszintén azzal, hogy nehéztüzérséget vetett be. Állításuk szerint Donyeckben találat ért három házat és egy iskolát, valamint Donyecktől 14 kilométerre északra, Mineralne faluban négy épületet. Áldozatokról, katonai veszteségekről nem számoltak be.

