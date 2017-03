Az ügyészséghez fordult a francia jobboldal

2017. március 27. 17:20

Az egy hónap múlva esedékes francia elnökválasztás konzervatív jelöltje, Francois Fillon és hozzá közel álló jobboldali politikusok azt kérték hétfőn a párizsi ügyészségtől, hogy indítson vizsgálatot a francia elnöki hivatalban működő állítólagos házi titkosszolgálat felderítésére.

A családtagjainak feltételezett fiktív parlamenti alkalmazása miatt ügyészségi eljárás alatt álló elnökjelölt egy, a héten megjelenő könyvre hivatkozva múlt csütörtökön azt állította, hogy Francois Hollande államfő a saját politikai céljaira használja fel a rendőrséget és az igazságszolgáltatást, s a Fillon ellen indított eljárásról az Elysée-palota szivárogtatja ki a részleteket a sajtóba. Az elnökjelölt a hétvégén hozzátette, hogy valószínűleg lehallgatják a telefonját, s megerősítette, hogy a jobbközép Köztársaságiak ügyészségi eljárást fognak kérni az ügyben.



A francia jobboldal hat vezető politikusa a Le Figaro című napilap honlapján közzétett levelében azt kérte az ügyészségtől, hogy vizsgálja ki a Bienvenue place Beauvau című kötetben írtakat, mert "egyes, különösen súlyos tények gyaníthatóan büntetőjogi következményeket" vonhatnak maguk után.



Az ellenzéki képviselők 17 oldalt is csatoltak a könyvből a kérelmükhöz, amelyek szerintük korrupciót, befolyással való üzérkedést, a magánélet megsértését és hivatali visszaélést sejtetnek. Szerintük az elnöki hivatalban törvénytelen és összetett struktúrájú hálózat működik, amely az államfőt tájékoztatja az őt érdeklő eljárásokról és információkról, s amelyet a képviselők bűnszövetkezetnek minősítettek.



Az államfő és a kötet egyik szerzője, Didier Hassoux még csütörtökön cáfolta a szerintük "hazug állításokat".



Valérie Pécresse volt jobboldali költségvetési miniszter, a Párizs körüli Ile-de-France régió elnöke azért is feljelentést is tett, mert kiszivárgott a sajtóba, hogy a fiát letartóztatták, amiért marihuánát találtak nála. A képviselő szerint "politikai destabilizációs kísérlet áldozata" lett, amiért a szocialista ellenfele, Claude Bartolone, a nemzetgyűlés elnöke a felelős.



Az ügyészség egyelőre nem reagált a nyílt levélre, de Jean-Jacques Urvoas igazságügyi miniszter cáfolta a lehallgatásokat, s azzal vádolta meg Francois Fillont és a radikális jobboldali riválisát, Marine Le Pent, hogy "manipulálják a tényeket".



Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke az Europe1 kereskedelmi rádióban azt mondta, hogy neki fogalma sincs, hogy őt lehallgatják-e, de ha igen, hagyják abba.



"Nem vagyok naiv, tudom, hogy több évtizede a hatalom használ ilyen módszereket. Abba kell hagyni. Voltak lehallgatások Francois Mitterrand idejében, s szerintem azóta soha nem szűnt meg igazán ez a gyakorlat" - mondta az elnökjelölt.



Marine Le Pen pártja ellen az állítólagos uniós fiktív állások miatt folyik eljárás, de a pártelnök európai képviselői mentelmi jogára hivatkozva - Francois Fillonnal ellentétben - nem jelent meg az ügyészségi idézésen.



A pénzügyi visszaéléseket vizsgáló ügyészség a Le Canard enchainé című szatirikus lap egyik korábbi cikke alapján január végén indított eljárást Fillon feleségének és gyerekeinek tisztázatlan parlamenti foglalkoztatása miatt. A gyanú szerint a családtagok csaknem egymillió eurót vettek fel a parlamentben, de feltételezhetően nem végeztek munkát. Penelope Fillon 1986 és 2013 között felváltva állt férje és annak utóda alkalmazásában, amiért nettó 680 ezer eurót kapott, havi átlag nettó 3600 eurót.



Penelope Fillont keddre idézte be az ügyészség vádemelés céljából.



A jobboldal novemberi jelöltállító előválasztásán közel 5 milliós részvétel mellett elsöprő győzelmet aratott, és a januárban még favoritnak számító Fillon a harmadik helyre csúszott vissza a felméréseken. Így a jelenlegi állás szerint nincs esélye bejutni az elnökválasztás második fordulójába, ahol várhatóan Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat korábbi, később saját mozgalmat alapító, centrista gazdasági minisztere és Marine Le Pen, a Nemzeti Front elnöke mérkőzik majd meg egymással. A jelenlegi előrejelzések szerint Macron kerül majd ki győztesként a megmérettetésből.

MTI