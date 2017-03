Berlin: a bevándorlás és a terrorizmus különálló kérdés

2017. március 27. 21:53

Külön kell választani a bevándorlás és a terrorizmus kérdését, a menedékkérők túlnyomó többsége áldozat, nem elkövető, de az is tény, hogy a migrációs áradatot kihasználva terroristák is megbújtak a menekültek között, erről pedig nyíltan beszélni kell - jelentette ki Thomas de Maiziere német belügyminiszter az Európai Parlament belügyi, állampolgári és igazságügyi bizottságának (LIBE) ülésén.

Sürgősen erősíteni kell az együttműködést az uniós tagállamok között a terrorizmus elleni küzdelem terén, célszerű lenne egy közös megelőzési központ létrehozása is - hangsúlyozta a tárcavezető a brüsszeli meghallgatáson, amelynek az európai biztonsági helyzet volt a témája.



Fontosnak nevezte a schengeni információs rendszer mielőbbi felállítását, valamint kiemelte, a EU külső határainak fokozott védelme nélkül lehetetlen fenntartani a belső határellenőrzés nélküli övezetet.



De Maiziere arról számolt be, hogy az Egyesült Államok kulcsfontosságú szerepet játszik a terrorellenes harcban, az amerikai képességeket egyetlen európai ország sem közelíti meg. Hozzátette, több tervezett terrorcselekményt is az amerikai adatok alapján sikerült megakadályozni Európában, ezért továbbra is érdekünk az adatcsere fenntartása. Mint mondta, ebben a tekintetben az új washingtoni kormányzat egyelőre nem változtatott a korábbi konstruktív hozzáálláson.



Az ülésen Matthias Fekl francia belügyminiszter is részt vett, aki leszögezte, kifejezetten magas a terrorveszély Európában, "a londoni merénylet csak a legújabb eleme egy hosszú támadássorozatnak, amely a demokrácia, annak jelképei és az értékeink ellen irányul".



Úgy fogalmazott, hogy bár történt előrelépés, gyorsan és hatékonyan kell fellépnünk európai szinten, ugyanis egy tagállam sem tudhatja magát teljes biztonságban.



Kiemelte, "a szabadságjogok a lelkét képezik az európai projektnek", de az arányosság kritériumait betartva fel kell venni a kesztyűt a fenyegetéssel szemben.



Fekl emellett megismételte német kollégája kijelentését, miszerint csak a külső határok ellenőrzésével lehet megőrizni a schengeni rendszert.

MTI