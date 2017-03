USA - a menedékvárosoktól megvonhatják a támogatást

2017. március 27. 23:11

Jeff Sessions igazságügyi miniszter bejelentette, hogy a kormányzat megvonhatja a költségvetési támogatás egy részét az illegális bevándorlóknak menedéket nyújtó városoktól és szövetségi államoktól.

Sessions miniszter váratlanul megjelent a Fehér Ház szóvivője, Sean Spicer szokásos napi sajtóértekezletén, s ott jelentette be, hogy annak a néhány városnak és szövetségi államnak is be kell tartania az érvényben lévő bevándorlási törvényeket, amelyek pillanatnyilag menedéket nyújtanak az illegális bevándorlóknak.



A tárcavezető leszögezte: az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodók védelmezése nem folytatódhat tovább, s azoknak a városoknak és szövetségi államoknak, amelyek ezt megteszik, számolniuk kell a költségvetési támogatás visszatartásával vagy teljes megvonásával is.



Sessions külön kiemelte Maryland államot, s felszólította az állam vezetőit: ne csináljanak "menedékállamot" Marylandből. Általánosságban azonban az Egyesült Államok valamennyi államához szólt és erőteljesen arra sürgette őket, hogy "körültekintően vegyék figyelembe, milyen károkat okoznak állampolgárainknak azzal, ha nem tartják tiszteletben a bevándorlási törvényeket és gondolják át politikájukat".



Az Egyesült Államokban "menedékvárosoknak" nevezik azokat a városokat és településeket, ahol az illegális bevándorlók védelmet élveznek, s a helyi hatóságok például nem engedik, hogy érvényes tartózkodási engedélyek hiánya miatt a szövetségi hatóságok kitoloncolják őket. Mintegy 141 ilyen megyét és 37 várost tartanak számon. Köztük van például New York, Chicagó, Seattle, San Francisco vagy Los Angeles. A Trump-kormányzat azzal érvel, hogy a "menedékvárosok" bizonyítottan bűnözőket is védelmükbe vesznek.



Jeff Sessions hétfőn kiemelte: amikor egyes városok és államok nem hajlandóak érvényt szerezni a törvényeknek, akkor ezzel az amerikai nemzet egészének a biztonságát sodorják veszélybe.

MTI