Gülen-híveket figyelhettek meg Németországban

2017. március 27. 23:15

Német sajtóértesülés szerint a török hírszerző szolgálat (MIT) megfigyel Németországban a 2016 nyarán történt törökországi puccskísérletért felelősnek tartott Fetullah Gülen hitszónok mozgalmához sorolt embereket és szervezeteket.



A Süddeutsche Zeitung (SZ) című lap és két regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportjának hétfő este közölt beszámolója szerint az MIT vezetője februárban a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián átadott a német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) vezetőjének egy listát, amely Németországban élő személyek, valamint Németországban működő egyesületek adatait tartalmazza. Török megítélés szerint valamennyi személy és szervezet a Gülen-féle mozgalomhoz sorolható, vagyis terroristának tekintendő.



A több mint 300 emberről és 200-nál is több egyesületről készített adatbázis lakcímeket, vezetékes telefonok és mobiltelefonok hívószámát, számos esetben pedig fényképeket is tartalmaz. A BND szakértői szerint sok felvétel titokban készülhetett, például kamerás megfigyelő rendszerek révén.



A BND vezetője, Bruno Kahl még februárban értesítette az ügyről a szövetségi kormányt, a szövetségi alkotmányvédelmi hivatalt (BfV), a szövetségi bűnügyi hivatalt és a szövetségi legfőbb ügyészséget. Időközben tartományi alkotmányvédelmi és rendőri szerveket is tájékoztattak az esetről. Egyes tartományokban igyekeznek mindenkit értesíteni arról, hogy szerepelnek a török hírszerzés listáján. Alsó-Szászországban az alkotmányvédelmi hivatal, Észak-Rajna-Vesztfáliában a tartományi bűnügyi hivatal (LKA) végzi ezt a munkát.



A listát "nagyon komolyan kell venni", és figyelmeztetni kell az érintetteket, hogy "megtorlás várhat rájuk, ha török területre lépnek" - mondta az észak-rajna-vesztfáliai LKA szóvivője.



A hatóság óvatosságra int a török külképviseletek látogatásával kapcsolatban is. A török hírszerzés listáján szereplő embereknek "alaposan meg kell fontolniuk, hogy beléphetnek-e ilyen intézményekbe" - húzta alá a szóvivő.



A külképviseletek látogatása a tervezett törökországi alkotmánymódosításról kiírt népszavazás miatt fontos, mert a németországi szavazóhelyiségek jó részét főkonzulátusokon rendezték be. A törökországi választójoggal rendelkező németországi szavazók hétfőtől adhatják le voksukat a németországi szavazóhelyiségekben.



Az SZ, az NDR és a WDR jelentése szerint a német biztonsági szervek körében megdöbbenéssel fogadták, hogy a török fél nyíltan beismerte Németországban élő törökök ellen folytatott műveletét. Egyben vita kezdődött arról, hogy miként kell reagálni a török lépésre. Arról nincs egységes, valamennyi szövetségi és tartományi szerv által képviselt álláspont, hogy kell-e figyelmeztetni az MIT listáján szereplő személyeket. A kémelhárításért felelős BfV szakértői vizsgálják, hogy az MIT emberei miként juthattak hozzá az adatokhoz.



A BND nem osztja a török szervek azon meggyőződését, hogy az amerikai száműzetésben élő Fetullah Gülen mozgalma felelős a tavaly júliusi törökországi puccskísérletért. A török partnerek "a legkülönbözőbb szinteken igyekeztek meggyőzni minket, de mostanáig nem jártak sikerrel" - mondta Bruno Kahl a napokban a Der Spiegel című német hírmagazinnak.

MTI